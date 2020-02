Premier League | Vydrova paráda! Dal druhý gól za sebou, Chelsea - Tottenham 2:1 | iSport.cz

Olivier Giroud slaví svou trefu do sítě Tottenhamu • Reuters

Olivier Giroud slaví svou trefu do sítě Tottenhamu • Reuters

Olivier Giroud slaví svou trefu do sítě Tottenhamu • Reuters

Matěj Vydra se trefil do sítě Bournemouthu • Reuters

Vydra před týdnem rozhodl zápas v Southamptonu svým vůbec prvním gólem v sezoně. Tentokrát se po bezbrankovém poločase v pokutovém území zbavil obránce a překonal brankáře Ramsdala. Burnley svého soupeře porazilo už počtvrté za sebou, i když pár minut po Vydrově trefě mohlo být všechno jinak.

Harry Wilson totiž chladnokrevně zakončil rychlou akci Bournemouthu a srovnal skóre, jenže VAR se vrátil k incidentu z druhého vápna a místo gólu nařídil penaltu na druhé straně...

Tottenham nenavázal na třízápasovou vítěznou sérii, naopak Chelsea vyhrála poprvé po čtyřech kolech a upevnila si čtvrté místo, které ještě zajišťuje účast v Lize mistrů. Znovu se potvrdilo, že se "Kohoutům" na stadionu Stamford Bridge nedaří, od začátku století tady vyhráli jen jediný zápas.

V 15. minutě dostal Chelsea do vedení uzdravený Francouz Olivier Giroud, pro něhož to byl první gól v tomto ročníku. Jeho krajan Lloris v brance hostů sice první střelu vyrazil, dorážka Barkleyho se ale od tyče vrátila ke Giroudovi a ten napodruhé poslal míč do sítě.

Hned v úvodu druhého poločasu přidal druhý gól Španěl Alonso, který pak ještě trefil břevno. Hosté dokázali už jen výsledek zkorigovat. Minutu před koncem si srazil míč do vlastní branky Němec Rüdiger.

Již třetí zápas v řadě prohráli fotbalisté Aston Villy. Na hřišti Southamptonu podlehli 0:2. Newcastle přišel na hřišti Crystal Palace po prohře 0:1 nejen o body, ale i o vyloučeného Rakušana Valentina Lazara. V boji o evropské poháry se překvapivě drží nováček Sheffield United, ale doma s Brightonem jen remízoval 1:1.

Anglická fotbalová liga - 27. kolo:

Chelsea - Tottenham 2:1

Branky: 15. Giroud, 48. Alonso - 89. Rüdiger vlastní

Crystal Palace - Newcastle 1:0

Branka: 44. Van Aanholt

Southampton - Aston Villa 2:0

Branky: 8. Long, 90.+5 Armstrong

Sheffield United - Brighton 1:1

Branky: 26. Stevens - 30. Maupay

Burnley - Bournemouth 3:0

Branky: 53. Vydra, 60. z pen. Rodriguez, 88. McNeil