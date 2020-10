Liverpool remizoval na Evertonu. Citizens zdolali Arsenal

Sadio Mané se raduje z gólu který vstřelil do sítě Evertonu • Reuters

Obhájce titulu poslal do vedení už ve třetí minutě Sadio Mané, jenž dal nejrychlejší gól Liverpoolu v Merseyside derby od vzniku Premier League. O chvíli později ale přišla pro „Reds“ komplikace v podobě zranění a nuceného střídání stopera Virgila van Dijka, kterého sestřelil gólman Jordan Pickford, jehož zákrok rozhodčí nepotrestali.

Liverpool bez své defenzivní opory inkasoval v 19. minutě po rohovém kopu a hlavičce Michaela Keana. Asistenci si připsal James Rodríguez, který připravil po letním příchodu z Realu Madrid už třetí gól a stejný počet jich sám vstřelil.

V 72. minutě dal svůj stý gól v dresu „Reds“ Muhammad Salah, brzy ale znovu srovnal Calvert-Lewin. Třiadvacetiletý anglický útočník se stal prvním hráčem Evertonu po 82 letech, který skóroval v úvodních pěti ligových duelech sezony.

V 90. minutě dostal po tvrdém skluzu červenou kartu Richarlison a Liverpool mohl zápas znovu strhnout na svou stranu. Hendersonova trefa ale nakonec neplatila, systém VAR prokázal těsný ofsajd. Podle opakovaných záběrů porušil Mané pravidla částí své ruky.

„Jsem skutečným příznivcem systému VAR. Minulou sezonu by tohle ofsajd byl, pravidla o hře rukou se ale změnila. Každý mi říká, že to ofsajd být neměl, ale to mi teď náladu moc nezlepší,“ řekl po utkání trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Everton neporazil svého rivala ani ve 20. ligovém utkání v řadě, naposledy se mu to povedlo na den přesně před deseti lety. Přesto na něj udržel tříbodový náskok v tabulce a zůstává první. Obhájci titulu ztratili body po debaklu 2:7 s Aston Villou podruhé za sebou.

V zápase Manchesteru City s Arsenalem se Sterling prosadil ve 23. minutě, kdy dorazil do branky vyražený míč po střele Phila Fodena. Anglickému křídelníkovi se proti „Kanonýrům“ daří, v posledních pěti duelech jim dal čtyři góly a na dva přihrál.

Arsenal podlehl „Citizens“ v lize posedmé v řadě, naposledy měl takhle negativní bilanci proti Ipswichi mezi lety 1974 až 1977. Londýnský celek prohrál venku podruhé za sebou, Manchester City po dvou zápasech znovu zvítězil.

Chelsea nepomohly k vítězství nad Southamptonem ani první trefy obou velkých letních posil z německé bundesligy. Na úvodní dva góly Tima Wernera zareagoval ještě před pauzou Danny Ings a vyrovnání zařídil v 57. minutě po chybě stopera Kurta Zoumy a brankáře Kepy Arrizabalagy druhý útočník „Saints“ Che Adams.

Záhy si Kai Havertz naběhl na Wernerův pas před prázdnou branku a vrátil „Blues“ vedení. V nastaveném čase nicméně poslal odražený míč na branku Theo Walcott, který nastoupil po svém návratu za Southampton po 14 letech, a stoper Jannik Vestergaard jeho střelu umístil do sítě.

Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy

Everton - Liverpool 2:2

Branky: 19. Keane, 81. Calvert-Lewin - 3. Mané, 72. Salah

Chelsea - Southampton 3:3

Branky: 15. a 28. Werner, 59. Havertz - 43. Ings, 57. Adams, 90.+2 Vestergaard

Manchester City - Arsenal 1:0

Branka: 23. Sterling

21:00 Newcastle - Manchester United.