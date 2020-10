Mourinho velebil Součka: Nový Fellaini! Statistiky to potvrzují

Spurs už cítili tři body v kapse. Jenže jak působivý měli začátek, tak hororový byl konec. Dva rychlé góly daly kladivářům naději a Lanziniho bomba v nastavení ji přetavila v euforii. „Ztratili jsme dva body,“ uznal po zápase smířený José Mourinho .

Slavný Portugalec chválil soupeře za bojovnost, ale přímo jmenoval z jeho týmu jen jednoho hráče. „David Moyes našel v Součkovi svého nového Fellainiho. Tvrdě dřeli, aby si zasloužili takové štěstí, to na nich oceňuji,“ uznal.

Mourinho ví, o čem mluví. Marouana Fellainiho, tehdy ještě s pověstným účesem, jak on tak David Moyes vedli v Manchesteru United, dnes dvaatřicetiletý Belgičan působí v čínské lize.

A Souček se mu herním stylem opravdu podobá, hlavně v soubojích ve vzduchu. Už zase bořil útoky soupeře a dokázal být nebezpečný i v pokutovém území. Statistický server Squawka vypočítal, že od svého příchodu do Londýna vyhrál nejvíc hlavičkových soubojů právě v soupeřově vápně, navíc s vynikající úspěšností.

Jen gól tomu pořád chybí. Souček na začátku sezony vévodí statistice hráčů s nejvíc pokusy bez vstřelené branky, do tohoto víkendu ho pronásledoval Timo Werner, který se ale v dresu Chelsea konečně dočkal, zato českému záložníkovi zablokoval gólovou hlavičku Davinson Sánchez.

Od skórování jsou ale ve West Hamu jiní a výsledkem je zmrtvýchvstání a bod za výsledek 3:3. Vyrovnat třígólové manko po 81. minutě se ještě v historii Premier League nikdy žádnému týmu nepovedlo.

„Ale ani v prvním poločase jsme nehráli špatně, tak jsem to říkal už hráčům o poločasové pauze,“ prohlásil nakonec spokojenější David Moyes. „Proto jsme udělali změny až později a udělalo to velký rozdíl. Po těch špatných deseti minutách jsem se bál, jestli to neskončí o šest nebo sedm gólů, ale zvrátili jsme to. Od konce výluky jsme úplně jiný tým, dáváme hodně gólů, ale musíme se zase zaměřit na i na obranu,“ varoval.

Důslednou hru vzadu budou Hammers potřebovat, do konce října je totiž v Premier League čekají ještě nebezpeční Citizens a výjezd k mistrům z Liverpoolu. V obou zápasech se dají v základu čekat i oba Češi, vedle Součka i Vladimír Coufal.