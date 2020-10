Liverpool srovnal rekord i s nejhorší obranou. Coufalova série končí

Jürgen Klopp navzdory různým potížím s Liverpoolem nezastavuje, červený stroj jede dál na maximální výkon. Vítězstvím 2:1 nad West Hamem United obhájce titulu vyrovnal klubový rekord v počtu domácích ligových zápasů bez porážky, už jich má 63. Naopak Vladimír Coufal, který opět nastoupil v základní sestavě hostů společně s Tomášem Součkem, poprvé od svého příchodu do Anglie prohrál.

Statistiky mluvily jasnou – a pro West Ham United krajně nepříznivou – řečí. Skoro až naháněly strach. Vždyť Liverpool neprohrál doma 62 ligových zápasů v řadě a z posledních 29 jich za tři body zvládl 28. Naproti tomu londýnský klub vyhrál na Anfield Road jediný z posledních 47 zápasů. A jeho kouči Davidu Moyesovi se to nepovedlo ani v jednom z předchozích patnácti případů.

Nedokázal to ani tentokrát, byť „kladiváři“ byli dalšímu úspěšnému výsledku relativně blízko. Gól, který znamenal první porážku po čtyřech zápasech, přišel až v 85. minutě…

Je to k neuvěření, ale nejhorší obranu v Premier League má momentálně obhájce titulu. K absencím klíčových stoperů Virgila van Dijka a Joela Matipa se přidal i Fabinho, takže včera vedle Joea Gomeze debutoval v nejvyšší anglické soutěži třiadvacetiletý Nathaniel Phillips. Byl to však právě mnohem zkušenější Gomez, kdo v desáté minutě odvrátil míč jen k Pablu Fornalsovi, který pohotovou střelou o tyč poslal hosty do vedení.

A zadělal domácím na velké trápení.

Liverpool samozřejmě soupeře zmáčkl, ale udělat do bleděmodrého kompaktního valu díru se mu vůbec nedařilo. Pomohl mu však zkrat levého beka Arthura Masuaka, který ve vápně hloupě nakopl Mohameda Salaha. Egyptský útočník následnou penaltu bezpečně proměnil, šlo už o jeho třináctou úspěšnou exekuci v řadě. A sedmý gól v sedmém startu proti West Hamu, na tento tým má evidentně spadeno.

Rovněž hostům nicméně scházel důležitý hráč, na měsíc jim kvůli svalovému zranění vypadl Michail Antonio, autor jedenácti branek v posledních třinácti utkáních. Jen pro ilustraci – lépe je na tom v Premier League za uvedené období pouze Harry Kane z Tottenhamu, o tak výraznou ztrátu jde.

Místo Antonia dostal na hrotu šanci Sebastian Haller, ale šestadvacetiletý Francouz zklamal na celé čáře. Nejenže se nedostal do pořádného zakončení, nezvládal ani udržet míč, aby si spoluhráči mohli aspoň na chvíli orazit. Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem tak běhali bez balonu, poctivě se posouvali a neúnavně narušovali útočné strategie favorita. Několikrát se jim povedlo dobře zakombinovat, ale nic víc než chvilková změna stereotypního průběhu duelu z toho tentokrát nebyla. Coufalovy centry červená obrana spolehlivě odvracela a Souček nabíhal do pokutového území marně.

Vítězný gól Liverpoolu nakonec zařídili náhradníci. Xherdan Shaqiri krásnou uličkou uvolnil Dioga Jotu a portugalský útočník, jehož náběh Coufal nezachytil, si spravil chuť po zásahu, který mu krátce předtím neuznal sudí na popud VAR. Tentokrát už bylo vše v pořádku – a Reds kromě vyrovnání klubového rekordu mohou slavit i návrat na první příčku tabulky Premier League.