Ať jsou poslední dny co nejhezčí... Vzkaz umírající Isle (7) poslal i Coufal

Ten příběh dokázal vyvolat obrovskou vlnu podpory a solidarity, která propojila fotbalovou Anglii s Českem a prohloubila vztahy West Hamu v čele s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem s jejich bývalým klubem, pražskou Slavií. Cílem bylo podpořit sedmiletou fanynku londýnského klubu Islu Catonovou, u které byl před pěti roky diagnostikován vzácný dětský rakovinový nádor (neuroblastom) ve čtvrtém stadiu. Její vyčerpávající boj se však nachýlil ke konci, zřejmě jí zbývají poslední dny života. A ty jí chce rodina udělat co nejkrásnější... „Posílám ti všechnu svou energii a sílu, jsi největší bojovnice,“ vzkázal Isle ve speciálním videu Coufal.

Ve srovnání s tím je jakýkoli fotbalový zápas něčím naprosto bezvýznamným... Od dvou let holčička z Hornchurch v Essexu bojuje o každý rok, měsíc. Podstoupila dvanáctihodinovou operaci mozku, aby byl nádor odstraněn, experimentální léčbu ve Španělsku, speciální terapie, ozařování, transplantace kmenových buněk, nespočet odběrů kostní dřeně.

Když se její rodina v roce 2018 dozvěděla, že by Isle měly zbývat jen tři měsíce života, prodala svůj majetek a peníze věnovala na léčení. A posléze se obrátila o pomoc na veřejnost.

Díky jedné z fanynek West Hamu se u příležitosti únorového utkání pražské Slavie s Leicesterem v Evropské lize o Islině onemocnění dozvěděl český velvyslanec ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Libor Sečka a spustil akci na její podporu: propojil West Ham s dvěma českými akvizicemi Tomášem Coufalem a Vladimírem Coufalem i klub z Edenu a zahájil charitativní aukci podepsaných dresů obou fotbalových „ambasadorů“ a slávisty Abdallaha Simy.

„Jako hráči West Hamu už dlouho víme o této odvážné holčičce a jejím těžkém boji a chtěli jsme udělat vše pro to, abychom pomohli získat prostředky na její léčbu,“ prohlásili Souček s Coufalem.

Výtěžek činil i díky příspěvku z Prahy pět a půl tisíce liber (cca 163 278 korun). Populární čahoun ze zálohy londýnského týmu přitom přispěl hned dvakrát. Jeho triko sice v dražbě získal jeden zájemce za 2000 tisíce liber, ale pak se po něm na poslední chvíli slehla zem.

„Tomáš se tehdy zase zachoval úžasně. Když jsem mu o tom říkal, odpověděl: Tak já si ten dres koupím sám,“ líčí Sečka. „Jeho přístup byl skvělý, jedinečný. A měl velký vliv i na fanoušky West Hamu. Českým úsilím jsme účel dražbu naplnili.“

Naděje pohasíná

Souček s Coufalem nadále Isliny osudy sledovali, setkali se s rodinou, posílali jí povzbuzující zprávy. Jenže ty poslední z druhé strany jsou smutné. Zdravotní stav se zhoršil, přestává se vytvářet kostní dřeň. Naděje definitivně pohasíná. Islina matka Nicola se v emotivním vystoupení svěřila, že její dcera se nemusí dožít Vánoc…

„Rozhodli jsme se nyní věnovat svůj čas tomu, abychom si byli jisti tím, že má ten nejúžasnější život, jaký jí můžeme dát. A abychom si vytvořili co nejúžasnější vzpomínky. Místo shánění peněz na náklady na léčbu cítíme, že je čas dát Isle tolik štěstí, jak je jen lidsky možné. Pokud si to někdo zaslouží, je to naše holčička,“ uvedla Nicola Catonová.

Sečka přímo s ní naposledy mluvil v úterý, před deseti dny rodinu navštívil. „Jako Češi pro ně patříme mezi nejbližší lidi, kteří jim pomohli a pomáhají dál, takhle nás vnímají,“ vypráví. „Je to citlivé, život někdy bývá krutý. Chtěli by Isle udělat poslední dny či týdny krásné. A opět se zvedla obrovská spontánní vlna solidarity, chodí nesmírné množství vzkazů,“ popisuje.

Jeden Isle speciálním videem věnoval i Coufal. „A měl velký ohlas. Připojili se také další fotbalisté,“ říká bývalý velvyslanec, který v srpnu svou diplomatickou misi na ostrovech ukončil.

„Ahoj, Islo. Držím ti palce, chtěl bych ti dát svou energii, sílu, všechno, co potřebuješ,“ adresuje Isle svá slova anglicky Coufal. „Jsi velká bojovnice, největší ze všech, tolikrát už jsi nám to ukázala. Vím, že to nevzdáváš, bojuj dál.“

Stojí za to každý den...

Souček s Coufalem připomněli válečné veterány

Zdaleka nejen výkony na hřišti dělají Česku v Anglii výtečné služby Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Fotbalisté West Hamu se vedle dražby na podporu dresů nemocné Isly Catonové zapojili také do dalšího projektu, jejž inicioval bývalý velvyslanec Libor Sečka.

Získala název Never Forgotten a jejím účelem bylo připomenout a uctít památku československých vojáků, kteří zemřeli na ostrovech za druhé světové války. „Zapomíná se na ně, i na ty, kteří nepadli v boji. A my jsme to chtěli změnit, hodlali jsme zvýšit o nich povědomí u anglické veřejnosti. Message je, že když jsme byli dobří partneři ve staré době, mohli bychom jimi být i v té nynější,“ vysvětluje Sečka.

Byť oba čeští reprezentanti mají perný program, ochotně souhlasili s tím, že iniciativu podpoří. A zúčastnili se pietního aktu na hřbitově Pinner New Cemetery na okraji Londýna.

„Byl jsem rád, že šli a vzdali vojákům hold. Když se do projektu zapojily takové známé osobnosti, bylo to jedině dobře. Ohlas byl velmi pěkný. A myslím, že to mělo smysl pro všechny, že i pro Tomáše s Vladimírem to bylo obohacující,“ říká Sečka. Sám navštívil celkem 125 pietních míst na území celého Spojeného království, kde pokaždé položil růži, a vše shrnul v knize Britské etapy.

„Říkám, že se nám naše vojáky podařilo oživit. Pomáhají nám dodnes…“