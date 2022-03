Prodej Chelsea: nový zájemce! Bohatý fanoušek slibuje i nový stadion

Zpráva o prodeji Chelsea rezonuje nejen Londýnem. Stávajícímu majiteli Romanu Abramovičovi (55) už se do fronty řadí dostatečný počet zájemců. Britská média aktuálně představila muže, který by to s převzetím slavného klubu mohl myslet opravdu vážně. Nick Candy (49), úspěšný realitní miliardář a především celoživotní fanoušek „Blues“ přiznal, že o vstupu do klubu uvažuje.