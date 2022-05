ONLINE: Norwich - West Ham 0:1. Hraje Coufal, Souček začíná na lavičce

Sen o finále Evropské ligy se fotbalistům West Hamu rozplynul ve čtvrtek. „Hammers" nestačili na Frankfurt a jejich pouť skončila. Jenže sezona pro partu s Tomášem Součkem i Vladimírem Coufalem pokračuje. Pořád je o co hrát. Svěřenci skotského kouče Davida Moyese jsou aktuálně na sedmém místě Premier League, které zaručuje místenku do kvalifikace o Konferenční ligu, a na šestý Manchester United ztrácí šest bodů. Zároveň jim do konce ligy chybí odehrát ještě tři duely, kdežto „rudým ďáblům" už jen jeden. Kdyby se jim podařilo přeskočit celek z Old Trafford, zajistili by si tak lístek do základní skupiny Evropské ligy pro příští ročník. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 15.00 na iSport.cz.