Historický debakl United! Liverpool ponížil rivala, Salah legendou

Tak to byl koncert, který by i The Beatles mohli závidět. Liverpool rozebral na Anfield Manchester United 7:0 a připravil jim nejtěžší prohru v historii Premier League. Naprostým ponížením úhlavního rivala vynahradili „reds“ svým fanouškům dosavadní nepříliš vyvedený průběh sezony. Hvězdou utkání byl s bilancí 2 góly + 1 asistence Mohamed Salah, jenž se stal nejlepším střelcem Liverpoolu v dějinách soutěže.