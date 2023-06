Čech v představenstvu WHU o Češích i tréniku s týmem: Něco jsem i chytil

Ve fotbale jste odmalička, chytal jste v Hradci, pak v týmech v Praze. Proč vás Daniel Křetínský oslovil?

„To se musíte zeptat jeho, ale známe se delší dobu. Hledal někoho, komu může důvěřovat, kdo se pohybuje v Londýně a tím pádem si tam vytvořil síť kontaktů. A zatřetí někoho, kdo má s fotbalem zkušenosti, byť v mém případě to není třeba na reprezentační úrovni.“

Prošel jste nějakým schvalováním?

„Ano, to řeší Premier League, tam musí potvrdit každého kandidáta do boardu. U mě to bylo rychlé, protože jsem splňoval všechny předpoklady, které vyžadují. Bylo to jen v písemné podobě, bezproblémové.“

Ještě vás však čekal jeden test, že? Přímo v klubu.

„Samozřejmě jsem nezávislým členem představenstva nominovaný českým akcionářem. Seznámil jsem se s fungováním klubu po všech stránkách, s dalšími členy představenstva, akcionáři, manažerem Davidem Moyesem, který mě pozval na trénink.“

Prý jste měl nachystanou kupičku s brankářským vybavením.

(usmívá se) „Bylo to tak. Asi si o mně něco přečetli, a tak jsem dostal nabídku podívat se na hráče zblízka. Vzít si rukavice, zatrénovat si s brankáři, postavit se do brány při střelbě. Využil jsem toho rád, pomohlo mi to dostat se trochu blíže k týmu, celkově klub lépe poznat.“

Neberte to kriticky, ale chytil jste něco? Premier League je TOP úroveň.

„Neuvěřitelná, to jsem hned poznal. Byl začátek sezony, prostředek týdne, pro taková překvapení byl prostor. A ano, něco jsem chytil.“ (usmívá se)

Co když na vás běží útočník Michail Antonio, kulturista a navíc skvělý fotbalista?

„Je to zajímavé, ale já nechci nikoho vypichovat. Náš kádr je velice kvalitní, máme tam hráče ze základní sestavy Anglie, Brazílie, Maroka, Česka, Alžírska… Síla je v evropském kontextu velká.“

Můžete popsat vaši roli ve WHU?

„Moje pozice je