Pikantní štace exslávisty. Sima půjde na třetí hostování, míří do Rangers

Od osudného střetu v Evropské lize na Ibrox Stadium nejsou vztahy mezi Slavií a Rangers kdovíjaké. Dá se dokonce říct, že se kluby, minimálně na úrovni většiny fanoušků, nenávidí. Přímý přestup mezi nimi si jen těžko představit. Zdá se však, že do glasgowského týmu nyní zamíří bývalý slávista Abdallah Sima, který se nemůže prosadit v Brightonu a od přestupu ze Slavie zřejmě poputuje už na třetí hostování. Sešívaní už tohle pikantní angažmá řeší na socálních sítích.

Nejprve si připomeňme důvod, proč jsou Rangers u slávistů tím téměř nejvíce (patrně hned po Spartě) nenáviděným klubem. Brankář Ondřej Kolář tehdy v roce 2021 (Slavia v odvetě vyhrála 2:0 a postoupila do čtvrtfinále EL) skončil v krvi po brutálním zákroku kopačkou do hlavy od Kemara Roofa. Ondřej Kúdela byl zase po utkání zmlácen v útrobách arény po té, co údajně rasisticky urážel Glena Kamaru.

Především druhá zmíněná kauza měla ještě dlouhou dohru v médiích v Česku i na Ostrovech. Kúdela i bez evidentních důkazů dostal desetizápasovou stopku od UEFA a přišel tak o EURO 2020 (hrané v roce 2021) s reprezentací. Kolář kromě zdravotních problému později musel chytat s helmou a po návratu do branky nepůsobil tak jistě. Na chvíli dokonce přišel o pozici jedničky.

Křídelník Abdallah Sima tehdy odehrál celé utkání. Na startu další sezony ho Slavia za 8 milionů eur (cca 200 milionů korun) prodala do Brightonu. Sima obratem zamířil na hostování do Stoke. V Championship však nastoupil jen dvakrát. V minulé sezoně hrál ve Francii za Angers. V Ligue 1 naskočil do 34 duelů s bilancí pěti branek a jedné asistence a sestupem z nejvyšší soutěže.

Kariéra se dnes 22letému Senegalci lehce zadrhla a na šanci v prvním týmu Brightonu si zřejmě ještě počká. Anglický tým mu našel už třetí hostování, tentokrát v již zmíněných Rangers, kde by se měl stát spoluhráčem Roofeho a Kamary.

Do Glasgow si ho přeje aktuální trenér Michael Beale. Zaujmout ho měl už v onom neslavném utkání na Ibrox Stadium, jemuž přihlížel ještě coby asistent Stevena Gerrarda. Právě Beale věří, že se Senegalec v dresu Rangers vrátí k výkonům, které z něj ve Slavii udělaly hráče s cenovkou osmi milionů euro.

Dohoda je podle ostrovních médií blízko. Sima by měl strávit na Ibrox Stadium celou příští sezonu na hostování.