ONLINE: West Ham - City 1:0. Coufal pěknou asistencí přispěl k vedení

V rámci 5. kola Premier League zavítá Guardiola a jeho sveřenci do Londýna. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v základu se pokusí zaskočit favorita. Kladiváři vstoupili do sezony dobře, s deseti body jim patří čtvrté místo, ale čeká je tvrdý oříšek. Manchester City v čele s Erlingem Haalandem je stále stoprocentní. Kladiváři porazili Citizens v Premier League naposledy před osmi lety. Sledujte online z utkání na iSport.cz. Fotbalisté Liverpoolu otočili zápas 5. kola anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu a zvítězili 3:1. U všech tří branek hostů, kteří vyhráli čtvrtý zápas za sebou a dostali se do čela neúplné tabulky, asistoval Muhammad Salah.