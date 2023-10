Liverpool v derby udolal oslabený Everton. City si poradilo s Brightonem

Fotbalisté Manchesteru City po dvou porážkách zdolali v 9. kole anglické ligy Brighton 2:1 a vyhoupli se do čela neúplné tabulky. Devátým ligovým gólem k tomu přispěl Nor Erling Haaland. Liverpool porazil v derby Everton 2:0 až díky dvěma brankám svého nejlepšího střelce Muhammada Salaha v závěru utkání. Do té doby se marně snažil využít početní převahu, kterou měl od 37. minuty po vyloučení Ashleyho Younga