SESTŘIH: Tottenham po kolapsu v závěru prohrál. Arsenal i United slaví

Hrdinou zápasu ve Wolverhamptonu se stal Pablo Sarabia, který přišel do hry v 87. minutě a v úvodu nastavení vyrovnal. V 97. minutě pak přihrál na vítězný gól Mariu Leminovi.

Tottenham, který v minulém kole utrpěl doma s Chelsea první porážku v soutěži (1:4), promarnil možnost vrátit se minimálně do neděle do čela tabulky a navíc přišel o druhé místo. Hosté se museli obejít bez Romera a Udogieho, kteří byli v utkání s Chelsea vyloučeni. Až do konce roku budou Spurs chybět Maddison a Van de Ven, kteří se v londýnském derby zranili.

Přesto šel Tottenham do vedení už ve třetí minutě, když se poprvé od letního přestupu z Nottinghamu prosadil Johnson. Hosté pak těsný náskok dlouho drželi, ale v samém závěru již neodolali. Wolverhampton se posunul na 11. místo neúplné tabulky.

Arsenal doma potvrdil roli favorita a porazil Burnley 3:1. Skóre otevřel v nastavení prvního poločasu Trossard 1000. soutěžní brankou Arsenalu na Emirates Stadium. Belgičan pak asistencí na Salibův gól pomohl „Kanonýrům“ vzít si vedení zpět poté, co v 54. minutě vyrovnal Brownhill. Tříbodový zisk domácím pojistil Zinčenko. Arsenal se bodově dotáhl na první Manchester City, který má však k dobru nedělní zápas na hřišti Chelsea. Burnley utrpělo pátou porážku v řadě a se čtyřmi body mu patří předposlední místo.

Manchester United porazil Luton 1:0 gólem Lindelöfa z 59. minuty. „Rudí ďáblové“ vyhráli podruhé za sebou a v tabulce jsou šestí. Luton pošesté v řadě nezvítězil a v tabulce je sedmnáctý.

Bournemouth doma zaskočil favority z Newcastlu a díky dvěma brankám Dominica Solankeho z 60. a 73. minuty zvítězil 2:0. Domácí vyhráli podruhé v ligové sezoně, přičemž obě vítězství přišla v posledních třech kolech, a s devíti body jim patří 17. místo. "Straky" v lize prohrály poprvé od 2. září a jsou na sedmé příčce.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo:

Wolverhampton - Tottenham 2:1

Branky: 90.+1 Sarabia, 90.+8 Lemina - 3. Johnson

Arsenal - Burnley 3:1

Branky: 45.+1 Trossard, 57. Saliba, 74. Zinčenko - 54. Brownhill

Crystal Palace - Everton 2:3

Branky: 5. Eze z pen., 73. Edouard - 1. Mykolenko, 49. Doucouré, 86. Gueye

Manchester United - Luton 1:0

Branka: 59. Lindelöf

Bournemouth - Newcastle 2:0

Branky: 60. a 73. Solanke