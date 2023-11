Součkův gól spasil West Ham: Tohle jsme potřebovali. Moyes chválil přínos

Přestože v létě přišel o svého parťáka ze středu hřiště, kapitána Declana Rice, který posílil Arsenal, narostla Tomáši Součkovi v přestupním období konkurence. A významně. James Ward-Prowse, Edson Álvarez i Mohammed Kudus se rychle rozkoukali a ukazují se jako trefy do černého. Kouč David Moyes má ovšem pro českého dlouhána slabost.

Přetlak v sestavě tak místo Součka proti Nottinghamu odnesl hrotový útočník Michail Antonio. Aktuálně druhý nejdéle působící hráč v klubu. Tah skotského kouče se ukázal jako mimořádně povedený.

„Kromě gólu měl ještě dvě další šance. Jednu mu chytil gólman a druhou namířil do brankové konstrukce, ale nakonec dotlačil míč do branky,“ hodnotil Moyes přínos Součka, který nastoupil na podhrotové pozici, zatímco na špici útoku se vysunul Jarrod Bowen, nejlepší střelec týmu.

Právě on v 65. minutě vysvobodil Olympijský stadion z pochmurné nálady, když zužitkoval senzační rohový kop Ward-Prowse a srovnal na 2:2.

Naprostá euforie vypukla o třiadvacet minut později. Ward-Prowse tentokrát centrem z druhé strany poslal míč přesně na Součkovu hlavu a obrat byl dokončen. „Být Ward-Prowsem, jsem trochu naštvaný, že nemám více asistencí. Jeho zahrávání standardních situací je úžasné a mohl mít mnohem více gólových nahrávek, kdyby měli jeho spoluhráči přesnější mušku,“ vyzdvihl Moyes posilu ze Southamptonu.

Skotovi se naopak vůbec nezamlouval výkon v prvním poločase. „Šli jsme rychle do vedení, ale nebylo to od nás vůbec dobré. Byli jsme strašně pomalí. Po změně stran jsme chtěli hrát mnohem svižněji, dostávat více míčů za obranu a to se nám dařilo. Musím dát klukům kredit za to, že je nerozhodilo ani to, že se Nottingham dostal do vedení,“ zhodnotil Moyes průběh zápasu. Jeho vrcholem byla 23. trefa Tomáše Součka v Premier League.

„Jsem hrozně rád, že jsem takto týmu pomohl. Už se blížilo nastavení, takže byl nejvyšší čas skórovat. Věděli jsme, že toto může být zlomové utkání, které je třeba vyhrát, a nakonec se nám to podařilo. Podle mě zaslouženě. Byl jsem frustrovaný, že jsem dvě příležitosti zahodil, takže jsem pak slavil o to radostněji. Mělo to speciální význam pro moji rodinu,“ vysvětloval Souček, proč se po své trefě točil jako helikoptéra.

Díky triumfu nad Nottinghamem se West Ham vrátil do nejlepší desítky. „To jsme před repre pauzou potřebovali. Já osobně už spěchám na letadlo do Prahy, kde se potkám s národním týmem. Miluji reprezentovat a doufám, že se po dvou těžkých zápasech vrátím zpět se zajištěnou kvalifikací na EURO,“ maluje si Souček.

Solidní výkon předvedl i jeho krajan Vladimír Coufal. Ten odehrál celé utkání na pravém beku a je tak spolu se Součkem před klíčovými zápasy v boji o postup na EURO v dobrém rozpoložení.