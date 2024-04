City před Arsenalem. West Hamu pomohlo stažení Čechů, gól přímo z rohu!

V prosincovém utkání londýnský klub prohrával na stadionu Etihad 0:2 a ještě zachránil bod. Tentokrát začal mnohem lépe. Už ve 3. minutě se rozběhl z poloviny hřiště s míčem u nohy Francouz Mateta, který dal gól i v posledním vzájemném zápase, a sólo zakončil přesnou střelou.

Trenér hostů Guardiola nechal před úterním čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid odpočinout Fodena, který se uprostřed týdne blýskl hattrickem do sítě Aston Villy. Naopak se do základní sestavy vrátili Haaland a De Bruyne a oba se zapsali mezi střelce. Byl to belgický kapitán, kdo po deseti minutách z rohu šestnáctky obstaral vyrovnání.

Hned po změn stran skončila v domácí síti Lewisova tečovaná střela. Pro devatenáctiletého mladíka to byl druhý gól v Premier League, ten první vstřelil také proti Crystal Palace. Nejlepší střelec soutěže Haaland svou 19. ligovou brankou vedení pojistil a jubilant De Bruyne dvacet minut před koncem demolici domácích dovršil. Střídající Francouz Édouard v závěru jen zmírnil výši porážky.

West Ham United po čtyřech kolech bez vítězství vyhrál díky obratu po přestávce ve Wolverhamptonu 2:1. Přitom po prvním poločase domácí vedli díky penaltě, kterou proměnil Španěl Sarabia. Do druhé části udělal trenér hostů Moyes dvě změny, na hřiště se už nevrátili Tomáš Souček ani Vladimír Coufal. Brazilec Paquetá vyrovnal a Ward-Prowse pět minut před koncem strhl vedení na stranu „Kladivářů“, trefil se přímo po rohovém kopu. V nastavení sice domácí dotlačili míč do sítě, ale radost z vyrovnání jim vzal videorozhodčí, který odhalil ofsajd.

Aston Villa, bojující o čtvrtou příčku a účast v Lize mistrů, se musela v duelu s Brentfordem spokojit s remízou 3:3. Rozhodl o tom hlavně výpadek během deseti minut druhého poločasu, v němž domácí inkasovali tři branky. Alespoň bod jim zachránil svým druhým gólem v zápase Watkins.

Everton nevyhrál 13 kol, tak dlouho na výhru nečekal 67 let. Černá série skončila v utkání s Burnley. Nechtěnou zásluhu na tom měl kosovský brankář hostů Murič, který při rozehrávce trefil dotírajícího Calverta-Lewina, od něhož se míč odrazil do branky. Snahu o vyrovnání podlomila červená karta, kterou dostal O´Shea.

Pro Fulham jsou zápasy s Newcastlem noční můrou. Neoblíbenému soupeři podlehl pošesté v řadě. Jediný gól v souboji týmů z poklidného středu tabulky vstřelil devět minut před koncem Brazilec Guimareas. Všechny pokusy domácích zmařil výborným výkonem slovenský brankář Dúbravka.

Nováček Luton vyhrál poprvé po deseti kolech a přiživil tak naději na záchranu. Odnesl to Bournemouth, který sice ještě sedmnáct minut před koncem vedl, ale Clark svým prvním ligovým gólem vyrovnal a Morris v poslední minutě zařídil tři body.

Výsledky 32. kola anglické fotbalové ligy:

Crystal Palace - Manchester City 2:4

Branky: 3. Mateta, 86. Édouard - 13. a 70. De Bruyne, 47. Lewis, 66. Haaland.

Aston Villa - Brentford 3:3

Branky: 39. a 81. Watkins, 46. Rogers - 59. Zanka, 61. Mbeumo, 68. Wissa

Everton - Burnley 1:0

Branky: 45.+2 Calvert-Lewin

Wolverhampton - West Ham 1:2

Branky: 33. Sarabia z pen. - 73. Paquetá z pen., 85. Ward-Prowse

Fulham - Newcastle 0:1

Branka: 81. Guimaraes

Luton - Bournemouth 2:1

Branky: 73. Clark, 90. Morris - 52. Tavernier

18:30 Brighton - Arsenal.