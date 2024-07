Coufal o změně trenéra: Cítím se jako nový hráč. West Ham láká konkurenci

Anglie, Německo, Kréta, Česko, USA. Tak vypadaly přesuny Vladimíra Coufala v posledních dvou měsících. Po EURO a dovolené už dře s West Hamem na přípravném kempu na Floridě pod dohledem nového kouče Julena Lopeteguiho. „Miluji vysoký presink, věřím, že mi to bude sedět,“ vyhlíží novou éru klubu. Může ale jít zároveň o jeho poslední rok v dresu „Kladivářů“. Z Bayernu Mnichov má do West Hamu zamířit na jeho post velké jméno.

„Čas letí,“ otevřel Coufal zpověď pro klubový web. Těžko se tomu věří, ale v Premier League načne už pátou sezonu. Přitom se zdá, jako kdyby to bylo ještě předloni, co se proháněl po hřištích české nejvyšší soutěže. Přeci jen ale jednatřicetiletého beka čeká u Kladivářů velká změna. Po letech opustil klub David Moyes a nahradil ho španělský taktik Julen Lopetegui.

„Ve Slavii jsem měl po celou dobu stejného trenéra a stejně tak tomu bylo i tady. Zažil jsem změnu jen v národním týmu. Je to pro mě jako kdybych přišel do nového klubu, je tu nový realizační tým, noví hráči. I já se tak do jisté míry cítím jako nový hráč,“ řekl Coufal.

Na rozdíl od Moyese má Lopetegui hodně pestré trenérské angažmá. Trénoval španělské mládežnické kategorie, krátce i A tým, následně Real Madrid či Sevillu, se kterou vyhrál Evropskou ligu. Na život v Premier League si zvykal rok na lavičce Wolverhamptonu.

Zatímco pod skotským koučem hrál West Ham často hodně odzadu, což Coufal v minulosti i lehce negativně komentoval, pod Lopeteguim by měl vykročit směrem k odvážnějšímu fotbalu. „Máme nový styl, snad s ním budeme úspěšní. Jsem tu teprve pár dní, ale z tréninků cítím velkou intenzitu, trenér chce hrát vysoko, presovat a držet po většinu času balon. Snad se to klukům bude líbit stejně jako mě. Miluji vysoký presink, snad mi to bude sedět,“ těší se bývalý slávista.

Zatímco Wolverhampton opustil Lopetegui kvůli tomu, že mu klub nemohl kvůli finančním omezením doručit posily, které chtěl, ve West Hamu to na podobný problém nevypadá. Vypovídá o tom drahý příchod obránce Maxe Kilmana či křídelníka Luise Guilhermeho. Další blížící se posila ale neznamená pro Coufala dobré zprávy.

Jak už totiž informovala mnohá věrohodná média jako The Athletic a BBC, na spadnutí je příchod Noussaira Mazraouiho z Bayernu Mnichov, hráče evropského kalibru. Šestadvacetiletý marocký bek měl ale u bavorského giganta těžkou pozici kvůli Joshuovi Kimmichovi, a tak sbíral minuty i na levé straně. Tam přes nohu hraje i v národním týmu. Cenovka by se měla vyšplhat na 20 milionů euro, ačkoliv si odchovance Ajaxu web Transfermarkt cení na 30.

Coufal je v současnosti jediným pravým bekem „Kladivářů“, a pokud by chtěl Lopetegui hrát Mazraouiho na jeho originální pozici, objeví se otázka, zda se zkušený oblíbenec fanoušků vejde do základní sestavy. Českému reprezentantovi zbývá rok do konce smlouvy a podle The Athletic si chce nechat dveře spíše otevřené.

Už minulý rok byl připraven vyslyšet volání z Německa, ale po rozmluvě s Moyesem si to rozmyslel. Co teď? Přivedením marockého internacionála se West Ham dost možná připravuje na éru bez Coufala.