ONLINE: Kinský chytá poprvé od února, inkasovaný gól odvolal VAR. Hrají Souček i Coufal

Fotbalisté Newcastlu doma porazili Chelsea 2:0, soupeři uštědřili první porážku po šesti kolech a v tabulce anglické ligy se posunuli na třetí místo. „Straky“ se přiblížily postupu do Ligy mistrů, londýnskému týmu se vzdálily na tříbodový rozdíl.

Chelsea hrála od 35. minuty bez vyloučeného Nicolase Jacksona, který loktem udeřil do hlavy obránce Burna a po přezkumu videorozhodčího byl vyloučen. Hostům to zkomplikovalo šance na návrat do zápasu. Už od druhé minuty totiž prohrávali po gólu záložníka Tonaliho, který se prosadil u vzdálenější tyče po Murphyho přihrávce.

Navzdory oslabení Chelsea ve druhém poločase dominovala, přesto vyšla naprázdno a v nastavení výsledek zpečetil kapitán Guimaraes. Newcastle se posunul o bod před Manchester City, který v sobotu hrál bez branek se Southamptonem. Chelsea ještě dnes může z pátého místa, které jako poslední zaručuje Ligu mistrů, sesadit Nottingham.