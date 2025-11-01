Wolves v lize stále nevyhráli. Chelsea v derby porazila Tottenham, Liverpool zabral
Fotbalisté Arsenalu v 10. kole anglické ligy zdolali nováčka Burnley na jeho hřišti 2:0. Vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu zvýšili náskok v čele neúplné tabulky na sedm bodů. V neděli se jim může na čtyři body přiblížit Bournemouth, pokud uspěje na půdě Manchesteru City. Obhájce titulu Liverpool v zápase s Aston Villou přerušil šňůru čtyř porážek a po výhře 2:0 se posunul na třetí místo. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím v sestavě prohrál ve Fulhamu 0:3.
Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil. Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.
Španělský trenér Mikel Arteta vybral tuto sestavu: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori (72. Hincapié) - Eze (72. Nwaneri), Zubimendi (77. Nörgaard), Rice - Saka, Gyökeres (46. Merino), Trossard (90. Lewis-Skelly). Chybí mu zraněný brazilský útočník Martinelli a norský záložník Ödegaard.
Liverpoolu hrozilo, že prohraje pět zápasů v řadě, což se mu stalo naposledy v roce 1953. V úvodu ho při střelách Aston Villy dvakrát zachránila jen branková konstrukce. Jako první dopravil míč do sítě Francouz Ekitiké ve službách mistra, ale kontrola u videa potvrdila ofsajd.
Egypťan Salah v nastavení prvního dějství se už trefil regulérně a číslem 275 vyrovnal rekord Waynea Rooneyho v součtu branek a asistencí za jeden klub. Neuvěřitelnou chybou v rozehrávce mu pomohl argentinský brankář hostí Martínez. A když za jeho zády skončila i tečovaná střela Nizozemce Gravenbercha, musela se Aston Villa po čtyřech vítězstvích smířit s porážkou.
Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál. Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.
V londýnském derby zvítězila Chelsea na hřišti do té doby třetího Tottenhamu 1:0 a bodově se na něj dotáhla. Městského rivala pokořila popáté v řadě, tentokrát to zařídil Brazilec Pedro. Hosté byli po celý zápas mnohem nebezpečnější, na střely na branku vyhráli 9:1.
Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře. Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|5
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|6
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|7
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|8
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|14
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup