Wolves v lize stále nevyhráli. Manchester remizoval na Nottinghamu, vítězná série Arsenalu

Fotbalisté Wolverhamptonu mají po 10 kolech Premier League pouhé dva body
Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley nadále vede s náskokem anglickou ligu
Přestřelka mezi Nottinghamem a Manchesterem United skončila remízou 2:2
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Ani v 10. kole Premier League se fotbalistům Wolverhamptonu nepodařilo zvítězit, v Londýně podlehli Fulhamu 0:3. U prohry byl v základní sestavě i český reprezentant Ladislav Krejčí. Wolves jsou v tabulce nejvyšší anglické soutěže nadále poslední s pouhými dvěma body. Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley zůstává na prvním místě. Manchester United veze z Nottinghamu bod po remíze 2:2. Sobotní program pokračuje londýnským derby mezi Tottenhamem a Chelsea, později hostí úřadující šampioni z Liverpoolu Aston Villu. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Fotbalisté Arsenalu v 10. kole anglické ligy zdolali nováčka Burnley na jeho hřišti 2:0. Vyhráli devátý soutěžní zápas v řadě a před úterním utkáním Ligy mistrů se Slavií v Edenu zvýšili náskok v čele neúplné tabulky na sedm bodů. Burnley nastupovalo po dvou výhrách po sobě, ale na rozjetý Arsenal nestačilo. Švéd Gyökeres po rohovém kopu hlavičkoval do sítě a Rice také hlavou ještě do přestávky tři body pojistil. Nejlepší obrana v Premier League opět neinkasovala, od startu soutěže kapitulovala jen třikrát.

Wolverhampton měl opět k prvnímu vítězství v soutěži hodně daleko, přestože zavítal na půdu Fulhamu, který čtyři poslední zápasy prohrál. Hosté hráli téměř hodinu v deseti, červenou kartu za podražení dostal Agbadou z Pobřeží slonoviny, a jejich zmar dovršil vlastní gól Kolumbijce Mosquery na 0:3.

Nottingham čtyřikrát po sobě prohrál, aniž by vstřelil gól, ale nový trenér Sean Dyche ho v duelu s Manchesterem United málem dovedl k výhře, přestože pro něj zápas nezačal dobře. Hosté mají v poslední době střelecky nejproduktivnější tým v soutěži a Brazilec Casemiro to potvrdil. Jenže na čtvrtou výhru v řadě svěřenci trenéra Amorima nedosáhli. Hned po změně stran Gibbs-White a Ital Savona skóre otočili a hosté byli rádi, že jim Diallo z Pobřeží slonoviny zachránil alespoň bod.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Bournemouth953116:1118
3Tottenham952217:717
4Sunderland952211:717
5Manchester Utd.1052317:1617
6Manchester City951317:716
7Crystal Palace1044214:916
8Brighton1043317:1515
9Liverpool950416:1415
10Aston Villa94329:815
11Chelsea942317:1114
12Brentford1041514:1613
13Newcastle93339:812
14Fulham1032512:1411
15Everton93249:1211
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18Nottingham Forest101367:196
19West Ham91177:204
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

