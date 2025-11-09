Souček vyrovnal Bergera! Nový kouč ho chválí: Když hrál proti nám, byl noční můrou
Je srovnáno. Tomáš Souček druhý víkend v řadě skóroval, čímž pomohl West Hamu k důležité výhře 3:2 nad Burnley a navíc dohnal rekord Patrika Bergera. Vytáhlý záložník zaznamenal 39. branku v Premier League. Potřeboval na ni přitom o sedmadvacet startů méně než jeho předchůdce. „Je noční můrou bránit ho. Výborně vnímá prostor v šestnáctce a jen málokdo věří tak moc jako on, že dá gól,“ chválil Součka trenér Nuno Espiríto Santo.
Podruhé z lavičky, podruhé gólově, podruhé za tři body. Tomáš Souček sice vypadl ze základní sestavy, ale ukázal se být famózním žolíkem. Jak při výhře 3:1 proti Newcastlu, tak nyní při triumfu 3:2 s Burnley dokázal Souček z lavičky výrazně pomoci týmu.
V 77. minutě byl ve správný čas na správném místě a ukázkově zavřel zadní tyč. Díky tomu hrudí jednoduše dopravil míč do odkryté branky, když si Martin Dúbravka neporadil se střelou Lucase Paquety. West Ham v tu chvíli otočil souboj týmů ze spodku tabulky na 2:1 a Souček roztočil oslavný vrtulník. Vyhlášený bojovník nejenže poslal své mužstvo do vedení, ale také vyrovnal letitý český rekord.
„Hrál jsem proti West Hamu mnohokrát a pokaždé, když jsem analyzoval jeho hru, bylo mojí noční můrou, jak budeme Tomáše ve vápně bránit. Výborně vnímá prostor v šestnáctce a jen málokdo věří tak moc jako on, že dá gól,“ oddychl si trenér Santo, že má nyní Součka na své straně.
„Kladiváři“ dovedli utkání do zdárného konce a po triumfu 3:2 se dotáhli na svého soupeře. Souček díky tomu oslavil jubilejní 250. start ve West Hamu vítězně.
„Je to velké číslo. Všichni známe Tomáše a zaslouží si jen ten největší respekt. Týmu dává strašně moc. Dvakrát naskočil jako náhradník a v obou případech nám velice pomohl. Vždy nechá na hřišti vše, ať hraje kdekoliv. Myslím, že bych ho mohl dát na beka, a on by stejně odvedl dobrý výkon,“ cení si Santo Součkova naturelu.
Odchovanec Slavie kromě českého rekordu může cílit i na klubovou metu. Aktuálně ho dělí pouze tři trefy od Carltona Cola, jenž je pátým nejlepším střelcem West Hamu v historii Premier League.
Součka si náležitě váží i fanoušci. Ti ocenili, že před příchodem na trávník políbil klubový znak na dresu. „Zbožňuji ho. Je vidět, jak moc má klub rád, a jak je pro tým cenný,“ zaznělo od příznivců na sociálních sítích.
Šanci uzmout český rekord pouze pro sebe bude mít Souček na Bournemouthu, kde se „Kladiváři“ představí po reprezentační pauze.
TOP střelci v anglické lize
38 - Patrik Berger, Tomáš Souček
28 - Milan Baroš
19 - Tomáš Rosický
11 - Matěj Vydra
10 - Vladimír Šmicer
TOP střelci ve čtyřech nejlepších ligách
95 - Patrik Schick (Itálie, Německo)
73 - Pavel Nedvěd (Itálie)
61 - Jan Koller (Německo)
57 - Tomáš Skuhravý (Itálie)
50 - Pavel Kuka (Německo)
46 - Vratislav Lokvenc (Německo)
42 - Patrik Berger (Německo, Anglie), Jiří Štajner (Německo)
39 - Tomáš Rosický (Německo, Anglie)
38 - Tomáš Souček (Anglie)
31 - Antonín Barák (Itálie)