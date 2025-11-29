Coufal o odchodu z West Hamu: Konec za 30 sekund. Syn plakal a nemluvil se mnou
Po letním přesunu do bundesligy nakopl kariéru v Hoffenheimu, kde v 11 ligových zápasech nasbíral gól a čtyři asistence. Pětiletou kapitolu ve West Hamu ale uzavíral v létě nedobrovolně a stále s tím není srovnaný. Vladimír Coufal (33) v rozhovoru pro The Athletic upřímně popsal, jak proběhl jeho odchod z Londýna. „Pět let v klubu a naše konverzace trvala třicet sekund,“ připomíná krátký rozhovor z letošního jara, kdy českému obránci tehdejší trenér West Hamu Graham Potter oznámil, že už mu klub neprodlouží kontrakt.
Šlo o běžný dopolední trénink, po němž si Vladimíra Coufala zavolal Graham Potter do své kanceláře. „Netušil jsem, proč mě chce vidět. Napadlo mě, že možná kvůli tomu, že nastoupím v základu proti United. Nemohlo to být proto, že bych dělal něco špatně v tréninku nebo negativně působil na tým,“ vypráví český obránce v rozhovoru pro renomovaný server The Athletic.
„Potter mi ale sdělil, že klub mi neprodlouží kontrakt. Zeptal jsem se proč, on odpověděl, že jde o klubové rozhodnutí. Byl to on, kdo mě nechtěl? Nebo vedení klubu? Neměl jsem tušení. Byl jsem velmi zklamaný. Naše konverzace trvala třicet sekund. Pět let v klubu a třicet sekund...,“ líčí Coufal.
Český obránce strávil ve West Hamu pět let, kam následoval Tomáše Součka ze Slavie. Až na jeho poslední sezonu v klubu, kdy bojoval i se zdravotními problémy, nastupoval pravidelně v základu, největším úspěchem byla výhra ve finále Konferenční ligy, kdy West Ham v Praze v červnu 2023 zdolal 2:1 Fiorentinu.
V tu chvíli celý klub s dvěma českými reprezentanty prožíval pod Davidem Moyesem sladkou pohádku. O dva roky později se ale z Coufala stal v londýnské organizaci nechtěný hráč, kterému společně s dalšími dřívějšími oporami klub nenabídl po vypršení smlouvy nový kontrakt.
Nemohl jsem přestoupit, ale...
„Nejtěžší moment nastal, když jsem to musel říct mé ženě a dětem. Všichni jsme brečeli, kvůli mé ženě jsem byl velmi smutný, opouštěla své přátele, které si v Londýně našla. Můj syn (devítiletý Nicolas) podepsal kontrakt v akademii West Hamu. Nevěděl jsem, jak mu vysvětlit, že se musíme stěhovat do jiné země. Že už nejsem tak dobrý, abych mohl zůstat v klubu, který miluje. Brečel a dva dny se mnou nemluvil. Myslel si, že jeho táta zůstane ve West Hamu navždy. Cítil jsem se tak, že je to má chyba, bral jsem to velmi osobně,“ popisuje český reprezentant těžké chvíle.
„Když mi to Potter řekl, šel jsem do sauny s Tomášem (Součkem), ptal se mě, co se stalo. Řekl jsem mu, 'brácho, odcházím.' Nemohl tomu uvěřit, ale slíbili jsme si, že vyhrajeme další zápas. Oba jsme vždycky chtěli vyhrát na Old Trafford a zvládli jsme to,“ připomíná následnou výhru proti Manchesteru United 2:0, k ní přispěl Souček jedním gólem. Coufal ve 180 zápasech za West Ham ani jednou neskóroval, zapsal 20 asistencí.
Coufal přitom měl v zimě nabídky z Anglie. „Ozval se Fulham, nabídl mi kontrakt na dva roky. Ale Potter a jeho sportovní ředitel řekli ne. Nemohl jsem přestoupit, ale pak jsem byl propuštěný. Bylo to zvláštní rozhodnutí,“ diví se ještě dnes Coufal.
„Upřímně, myslel jsem si, že dohraji kariéru ve West Hamu. Pokud by mi prodloužili smlouvu o dva roky, nebo nabídli jednoletý kontrakt s roční opcí, velmi rád bych to přijal. Takhle jsem si to představoval,“ připouští zkušený reprezentant. „Na konci smlouvy by mi bylo 35, 36. Pořád jsem měl pocit, že mám týmu co nabídnout. Ale bylo to pod novým trenérem ve špatnou chvíli. Nehodil jsem se do jeho plánů a musel odejít. Rozhodli se jít jinou cestou, pořád jsem se přes to nepřenesl,“ dodává.
V létě jako volný hráč kývl na bundesligovou nabídku z Hoffenheimu, kde působí další dva čeští reprezentanti Robin Hranáč a Adam Hložek. „Nechápejte to špatně - v Hoffenheimu jsem opravdu šťastný, daří se nám a máme skvělého trenéra. Ale pořád cítím, že jsem mohl ještě něco dokázat v Premier League,“ připouští.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|5
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|6
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|7
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|8
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|9
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|10
Everton
|12
|5
|3
|4
|13:13
|18
|11
Manchester Utd.
|12
|5
|3
|4
|19:19
|18
|12
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|13
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup