Předplatné

Coufal o odchodu z West Hamu: Konec za 30 sekund. Syn plakal a nemluvil se mnou

Vladimír Coufal v dresu West Hamu
Vladimír Coufal v dresu West HamuZdroj: X / West Ham News & Views
Vladimír Coufal v dresu West Hamu
Vladimír Coufal v dresu West Hamu
Vladimír Coufal se rozloučil s fanoušky West Hamu
Vladimír Coufal s kapitánskou páskou
Tomáš Souček a Vladimír Coufal po výhře nad Gibraltarem (ne)vysvětlovali fanouškům, proč tým nepřišel na děkovačku
Tomáš Souček a Vladimír Coufal po výhře nad Gibraltarem (ne)vysvětlovali fanouškům, proč tým nepřišel na děkovačku
Vladimír Coufal v utkání proti San Marinu
12
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (6)

Po letním přesunu do bundesligy nakopl kariéru v Hoffenheimu, kde v 11 ligových zápasech nasbíral gól a čtyři asistence. Pětiletou kapitolu ve West Hamu ale uzavíral v létě nedobrovolně a stále s tím není srovnaný. Vladimír Coufal (33) v rozhovoru pro The Athletic upřímně popsal, jak proběhl jeho odchod z Londýna. „Pět let v klubu a naše konverzace trvala třicet sekund,“ připomíná krátký rozhovor z letošního jara, kdy českému obránci tehdejší trenér West Hamu Graham Potter oznámil, že už mu klub neprodlouží kontrakt.

Šlo o běžný dopolední trénink, po němž si Vladimíra Coufala zavolal Graham Potter do své kanceláře. „Netušil jsem, proč mě chce vidět. Napadlo mě, že možná kvůli tomu, že nastoupím v základu proti United. Nemohlo to být proto, že bych dělal něco špatně v tréninku nebo negativně působil na tým,“ vypráví český obránce v rozhovoru pro renomovaný server The Athletic.

„Potter mi ale sdělil, že klub mi neprodlouží kontrakt. Zeptal jsem se proč, on odpověděl, že jde o klubové rozhodnutí. Byl to on, kdo mě nechtěl? Nebo vedení klubu? Neměl jsem tušení. Byl jsem velmi zklamaný. Naše konverzace trvala třicet sekund. Pět let v klubu a třicet sekund...,“ líčí Coufal.  

Český obránce strávil ve West Hamu pět let, kam následoval Tomáše Součka ze Slavie. Až na jeho poslední sezonu v klubu, kdy bojoval i se zdravotními problémy, nastupoval pravidelně v základu, největším úspěchem byla výhra ve finále Konferenční ligy, kdy West Ham v Praze v červnu 2023 zdolal 2:1 Fiorentinu.

V tu chvíli celý klub s dvěma českými reprezentanty prožíval pod Davidem Moyesem sladkou pohádku. O dva roky později se ale z Coufala stal v londýnské organizaci nechtěný hráč, kterému společně s dalšími dřívějšími oporami klub nenabídl po vypršení smlouvy nový kontrakt.

Nemohl jsem přestoupit, ale...

„Nejtěžší moment nastal, když jsem to musel říct mé ženě a dětem. Všichni jsme brečeli, kvůli mé ženě jsem byl velmi smutný, opouštěla své přátele, které si v Londýně našla. Můj syn (devítiletý Nicolas) podepsal kontrakt v akademii West Hamu. Nevěděl jsem, jak mu vysvětlit, že se musíme stěhovat do jiné země. Že už nejsem tak dobrý, abych mohl zůstat v klubu, který miluje. Brečel a dva dny se mnou nemluvil. Myslel si, že jeho táta zůstane ve West Hamu navždy. Cítil jsem se tak, že je to má chyba, bral jsem to velmi osobně,“ popisuje český reprezentant těžké chvíle.

„Když mi to Potter řekl, šel jsem do sauny s Tomášem (Součkem), ptal se mě, co se stalo. Řekl jsem mu, 'brácho, odcházím.' Nemohl tomu uvěřit, ale slíbili jsme si, že vyhrajeme další zápas. Oba jsme vždycky chtěli vyhrát na Old Trafford a zvládli jsme to,“ připomíná následnou výhru proti Manchesteru United 2:0, k ní přispěl Souček jedním gólem. Coufal ve 180 zápasech za West Ham ani jednou neskóroval, zapsal 20 asistencí.

Video placeholder
SESTŘIH: Man. United - West Ham 0:2. Souček oslavil narození syna gólem a výhrou • CANAL+ SPORT

Coufal přitom měl v zimě nabídky z Anglie. „Ozval se Fulham, nabídl mi kontrakt na dva roky. Ale Potter a jeho sportovní ředitel řekli ne. Nemohl jsem přestoupit, ale pak jsem byl propuštěný. Bylo to zvláštní rozhodnutí,“ diví se ještě dnes Coufal.    

„Upřímně, myslel jsem si, že dohraji kariéru ve West Hamu. Pokud by mi prodloužili smlouvu o dva roky, nebo nabídli jednoletý kontrakt s roční opcí, velmi rád bych to přijal. Takhle jsem si to představoval,“ připouští zkušený reprezentant. „Na konci smlouvy by mi bylo 35, 36. Pořád jsem měl pocit, že mám týmu co nabídnout. Ale bylo to pod novým trenérem ve špatnou chvíli. Nehodil jsem se do jeho plánů a musel odejít. Rozhodli se jít jinou cestou, pořád jsem se přes to nepřenesl,“ dodává.

V létě jako volný hráč kývl na bundesligovou nabídku z Hoffenheimu, kde působí další dva čeští reprezentanti Robin Hranáč a Adam Hložek. „Nechápejte to špatně - v Hoffenheimu jsem opravdu šťastný, daří se nám a máme skvělého trenéra. Ale pořád cítím, že jsem mohl ještě něco dokázat v Premier League,“ připouští.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1292124:629
2Chelsea1272323:1123
3Manchester City1271424:1022
4Aston Villa1263315:1121
5Crystal Palace1255216:920
6Brighton1254319:1619
7Sunderland1254314:1119
8Bournemouth1254319:2019
9Tottenham1253420:1418
10Everton1253413:1318
11Manchester Utd.1253419:1918
12Liverpool1260618:2018
13Brentford1251618:1916
14Newcastle1243513:1515
15Fulham1242613:1614
16Nottingham Forest1233613:2012
17West Ham1232715:2511
18Leeds1232711:2211
19Burnley1231814:2410
20Wolves1202107:272
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

 
Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů