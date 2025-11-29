City spasil v nastavení Foden, Haaland gólově mlčel. Sunderland otočil z 0:2 na 3:2
Manchester City porazil ve 13. kole anglické fotbalové ligy nováčka z Leedsu 3:2 a v neúplné tabulce postoupil na druhé místo. V neděli ho může předstihnout Chelsea, pokud v londýnském derby porazí vedoucí Arsenal. Dva góly vstřelil Phil Foden, ten vítězný až v nastavení.
Trenér Guardiola na rozdíl od domácí prohry s Leverkusenem v Lize mistrů žádnou z hvězd nešetřil a favorit neztrácel čas. Hned v první minutě se Foden zapsal mezi střelce a v Premier League se mu to povedlo poprvé od poloviny září. Chorvatský obránce Gvardiol pak dal gól vůbec poprvé od začátku sezony.
„Citizens“ doma všech pět zápasů v anglické lize vyhráli minimálně o dva góly a vypadalo to, že si to zopakují. Jenže po změně stran střídající Calvert-Lewin po chybě Portugalce Nunese zápas zdramatizoval. Italský brankář Donnarumma pak sice vystihl Nmechovu penaltu, ale proti dorážce německého záložníka byl bezmocný. Až musel znovu vzít na sebe odpovědnost Foden.
Nováček Burnley utrpěl v Brentfordu čtvrtou porážku v řadě a zůstává předposlední. Osmdesát minut se téměř nic nedělo, ale pak padly čtyři góly. Brazilec Thiago proměnil penaltu, a když si na druhé straně stejně počínal Nizozemec Flemming, vrátil domácím vedení 11. gólem v soutěži. V tabulce střelců je Thiago druhý za Norem Haalandem z Manchesteru City. V nastavení ještě náskok Brentfordu pojistil Ouattara z Burkiny Faso.
Z trojice nováčků si vedl nejlépe Sunderland, přestože se pro něj zápas v Bournemouthu nevyvíjel dobře. Už v první čtvrthodině domácí vedli po střelách Maročana Adlího a Adamse. Ale Francouz Le Feé z penalty snížil a po změně stran dali hosté další dvě branky. Ukončili tak sérii tří zápasů bez vítězství a po výhře 3:2 postoupili v neúplné tabulce už na čtvrté místo.
Newcastle se rozpomněl na formu, která mu na jaře vynesla účinkování v Lize mistrů, a poprvé od začátku sezony vyhrál na hřišti soupeře. Povedlo se mu to na půdě Evertonu, který při dvou předchozích výhrách udržel čisté konto. Tentokrát ale reprezentační brankář Pickford kapituloval už v první minutě a do přestávky ještě dvakrát.
Když ho těsně před odchodem do kabin přeloboval Němec Woltemade, začalo se z hlediště ozývat nespokojené bučení. A když jeho krajan Thiaw svým druhý gólem v zápase zvýšil na 4:0, začali diváci hlediště opouštět. Čestný úspěch domácích, o který se postaral Dewsbury-Hall, tak už mnozí z nich neviděli.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27:12
|25
|3
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|4
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|5
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|6
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|7
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|8
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|9
Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|10
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|11
Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17:16
|18
|12
Manchester Utd.
|12
|5
|3
|4
|19:19
|18
|13
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|14
Everton
|13
|5
|3
|5
|14:17
|18
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup