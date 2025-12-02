Předplatné

Divoký zápas City: vedli 5:1, ale nakonec se o výhru báli. Haaland dal 100. gól

Erling Haaland se raduje ze svého 100. gólu v Premier League
Erling Haaland se raduje ze svého 100. gólu v Premier LeagueZdroj: ČTK
Phil Foden se na hřišti Fulhamu dvakrát prosadil
Manchester City zvládl dramatický zápas na hřišti Fulhamu
Vítězná radost Erlinga Haalanda
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru City málem promarnili ve 14. kole anglické ligy vedení 5:1 na hřišti Fulhamu, kde nakonec ubránili vítězství 5:4. Skóre divokého zápasu otevřel norský kanonýr City Erling Haaland svým 100. gólem v Premier League. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se v tabulce přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, jenž má k dobru středeční duel proti Brentfordu.

Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.

O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.

Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1393125:730
2Manchester City1491432:1628
3Chelsea1373324:1224
4Aston Villa1373316:1124
5Brighton1364321:1622
6Sunderland1364317:1322
7Manchester Utd.1363421:2021
8Liverpool1370620:2021
9Everton1463515:1721
10Crystal Palace1355317:1120
11Tottenham1454523:1819
12Brentford1361621:2019
13Newcastle1454519:1819
14Bournemouth1454521:2419
15Fulham1452719:2217
16Nottingham Forest1333713:2212
17Leeds1332813:2511
18West Ham1332815:2711
19Burnley1331915:2710
20Wolves1302117:282
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

