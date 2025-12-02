Divoký zápas City: vedli 5:1, ale nakonec se o výhru báli. Haaland dal 100. gól
Fotbalisté Manchesteru City málem promarnili ve 14. kole anglické ligy vedení 5:1 na hřišti Fulhamu, kde nakonec ubránili vítězství 5:4. Skóre divokého zápasu otevřel norský kanonýr City Erling Haaland svým 100. gólem v Premier League. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se v tabulce přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, jenž má k dobru středeční duel proti Brentfordu.
Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.
O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.
Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2
Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32:16
|28
|3
Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4
Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5
Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7
Manchester Utd.
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8
Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9
Everton
|14
|6
|3
|5
|15:17
|21
|10
Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|11
Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23:18
|19
|12
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|13
Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19:18
|19
|14
Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|18
West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup