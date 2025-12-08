ONLINE: Wolves - Manchester United. Krejčí se po zranění vrací do sestavy
Český obránce Ladislav Krejčí se po zranění vrací do základní sestavy Wolverhamptonu. Jeho tým v dohrávce 15. kola fotbalové Premier League hostí Manchester United. Vlci nadále čekají na první ligovou výhru v sezoně. Aston Villa ve šlágru gólem v poslední sekundě porazila vedoucí Arsenal 2:1 a uštědřila mu teprve druhou porážku v sezoně. Manchester City snadno zdolal Sunderland 3:0 a stáhl náskok lídra na dva body. Smutnit musí West Ham s Tomášem Součkem, který proti Brightonu až do konce základní hrací doby vedl 1:0, v první minutě nastavení ale domácí vyrovnali a získali bod. ONLINE přenos zápasu ve Wolverhamptonu sledujte na webu iSport.
Premier League 2025/2026
Tottenham v londýnském derby uspěl díky vydařenému prvnímu poločasu. Nizozemský ofenzivní univerzál Simons nejprve připravil úvodní branku pro Brazilce Richarlisona a sám dvě minuty před přestávkou po samostatné akci stanovil konečný výsledek. „Spurs“ v lize zvítězili po pěti zápasech a patří jim osmá pozice s dvoubodovým mankem na pohárové příčky.
Aston Villa poprvé udeřila ve 36. minutě. Hostující obránce Timber hlavou přizvedl centr Torrese na zadní tyč, kde nikým nehlídaný Cash zblízka trefil prostor mezi Rayovýma nohama. Arsenal o přestávce zareagoval na nepříznivé skóre nasazením Gyökerese a Trossarda a právě belgický křídelník byl v 52. minutě na konci rychlého kontru a vstřelil 50. gól v Premier League.
Oba týmy měly šance rozhodnout zápas, ale troskotaly na špatném zakončení nebo na brankářích. Když už se zdálo, že se body budou dělit, v poslední akci Aston Villy na konci páté minuty nastavení se po obrovském závaru ve vápně dostal míč ke střídajícímu Buendíovi a argentinský záložník osm minut po příchodu na hřiště propálil Rayu. Londýnský lídr prohrál poprvé od konce srpna a po 18 soutěžních zápasech. Svěřenci Unaie Emeryho si naopak připsali páté ligové vítězství v řadě a ze třetího místa ztrácejí na soupeře už jen tři body.
City vyhráli potřetí v řadě
Manchester City si brankami Diase, Gvardiola a Fodena doma snadno poradil s překvapením soutěže Sunderlandem 3:0. „Citizens“ zvítězili potřetí v řadě a i bez příspěvku kanonýra Haalanda potvrdil roli jasně nejproduktivnějšího týmu soutěže. Sunderland z posledních pěti kol vyhrál jen jednou a zůstal o bod za pohárovými příčkami.
V Leedsu v prvním poločase ani jeden z týmů nevystřelil na branku, ve druhém nastaly gólové hody. Ekitiké poslal dvěma „slepenými“ góly Liverpool do vedení, ale domácí podobně rychle srovnali penaltou Calverta-Lewina a trefou Stacha.
Szoboszlai v 80. minutě vrátil Liverpoolu vedení, ale v nastavení se opět projevily slabiny obrany „Reds“. Na zadní tyči zůstal nehlídaný Tanaka a srovnal. Leeds bodoval ve druhém utkání po sobě a vzdálil se přímému sestupu na tři body. Liverpool ztrácí bod na poháry.
Čtvrtá Chelsea uhrála na hřišti Bournemouthu jen bezbrankovou remízu a už tři kola čeká na výhru. Domácí tým získal teprve druhý bod z posledních šesti ligových kol.
Everton na domácím hřišti porazil Nottingham 3:0 a posunul se na pohárovou pátou příčku. Už ve druhé minutě si dal vlastní gól Milenkovič a Barry s Dewsburym-Hallem výhru potvrdili. Forest má jen tříbodový náskok na sestupové příčky.
West Ham přišel proti Brightonu o výhru na nastaveném čase a remizoval 1:1. Český reprezentant Tomáš Souček, který byl součástí trojnásobného střídání, přišel do hry v 82. minutě.
Crystal Palace zvítězil 2:1 v londýnském derby nad Fulhamem a v tabulce se posunul na čtvrté místo před Chelsea. Utkání rozhodla pozdní branka stopera Marca Guéhiho, který si v 87. minutě naskočil na roh Yeremyho Pina a překonal gólmana Bernda Lena.
Crystal Palace vyhrál v posledních třech ligových duelech na hřištích soupeřů a je nejlépe hrajícím týmem venku v celé Premier League. Na hřišti Fulhamu neprohrál osmý vzájemný zápas v řadě od roku 2005.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|5
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|6
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|7
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|8
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|9
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|10
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|15
|5
|2
|8
|20:24
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup