Předplatné

Blíží se velký rozchod v Liverpoolu? Salah upřímně o své pozici, kouč překvapil

Video placeholder
SESTŘIH: Leeds - Liverpool 3:3. Trápící se šampion promrhal dvougólové vedení • Zdroj: Canal+ Sport
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Fotbalisté Leedsu remizovali s Liverpoolem 3:3
10
Fotogalerie
hyš
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Mohamed Salah se po remíze Liverpoolu s Leedsem (3:3) v Premier League neudržel a překvapivě upřímně se do klubu z Anfieldu pustil. Ač je Salah nejlépe placeným hráčem klubu, opět začal zápas na lavičce a na hřiště se ani nedostal. Kouč Arne Slot v pozápasovém rozhovoru šokoval a sám egyptský křídelník se ke vztahu s trenérem vyjádřil. Došlo prý k velké změně.

Salah po zápase neuprchl mediálnímu zájmu a v rozhovoru prohlásil: „Nemohl jsem uvěřit, že sedím 90 minut na lavičce. Jsem velmi zklamaný.“ Dodal, že za poslední dobu udělal pro klub „opravdu hodně, hlavně v minulé sezoně“, a jeho momentální postavení v týmu vnímá jako zradu: „Zdá se, že mě klub hodil přes palubu.“ Podle jeho slov mu přitom byly v létě slíbeny určité věci, které ale nebyly naplněny.

Rovněž naznačil, že vztah s trenérem je zničený: „Měli jsme dobrý vztah. Teď nemáme žádný a nevím proč. Myslím, že někdo nechce, abych v klubu zůstal,“ pokračoval. Pokud někdo takový skutečně je, za týden se dočká. Egypťan, který bez bonusů pobírá 400 tisíc liber týdně (11 milionů korun), totiž pojede reprezentovat svou zemi na Africký pohár národů.

Po duelu s Leedsem překvapil i Slot. Přestože Liverpool opět ztratil body a ke konci zápasu svého soupeře nepřehrával, Salah mu na hřišti nechyběl. „Nepotřebovali jsme dát gól, když jsem střídal, vedli jsme. Kdyby ano, Mo (Salah) by se na hřiště dostal, stejně jako proti Sunderlandu.“

Salahovy velmi přímé výroky mohou předesílat zimní odchod z Anfieldu, dříve byl o nejlepšího hráče minulé sezony Premier League zájem z Arábie. Britská média o této možnosti velmi živě debatují, vždyť by už za týden mohl sehrát poslední duel v dresu Reds.

Pak odjede na africký šampionát, zpáteční letenka už nemusí být do Liverpoolu.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1574425:1525
5Everton1573518:1724
6Crystal Palace1465318:1123
7Brighton1565425:2123
8Sunderland1565418:1723
9Liverpool1572624:2423
10Tottenham1564525:1822
11Newcastle1564521:1922
12Manchester Utd.1464422:2122
13Bournemouth1555521:2420
14Brentford1561821:2419
15Fulham1452719:2217
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley15311116:3010
20Wolves1402127:292
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů