Blíží se velký rozchod v Liverpoolu? Salah upřímně o své pozici, kouč překvapil
Mohamed Salah se po remíze Liverpoolu s Leedsem (3:3) v Premier League neudržel a překvapivě upřímně se do klubu z Anfieldu pustil. Ač je Salah nejlépe placeným hráčem klubu, opět začal zápas na lavičce a na hřiště se ani nedostal. Kouč Arne Slot v pozápasovém rozhovoru šokoval a sám egyptský křídelník se ke vztahu s trenérem vyjádřil. Došlo prý k velké změně.
Salah po zápase neuprchl mediálnímu zájmu a v rozhovoru prohlásil: „Nemohl jsem uvěřit, že sedím 90 minut na lavičce. Jsem velmi zklamaný.“ Dodal, že za poslední dobu udělal pro klub „opravdu hodně, hlavně v minulé sezoně“, a jeho momentální postavení v týmu vnímá jako zradu: „Zdá se, že mě klub hodil přes palubu.“ Podle jeho slov mu přitom byly v létě slíbeny určité věci, které ale nebyly naplněny.
Rovněž naznačil, že vztah s trenérem je zničený: „Měli jsme dobrý vztah. Teď nemáme žádný a nevím proč. Myslím, že někdo nechce, abych v klubu zůstal,“ pokračoval. Pokud někdo takový skutečně je, za týden se dočká. Egypťan, který bez bonusů pobírá 400 tisíc liber týdně (11 milionů korun), totiž pojede reprezentovat svou zemi na Africký pohár národů.
Po duelu s Leedsem překvapil i Slot. Přestože Liverpool opět ztratil body a ke konci zápasu svého soupeře nepřehrával, Salah mu na hřišti nechyběl. „Nepotřebovali jsme dát gól, když jsem střídal, vedli jsme. Kdyby ano, Mo (Salah) by se na hřiště dostal, stejně jako proti Sunderlandu.“
Salahovy velmi přímé výroky mohou předesílat zimní odchod z Anfieldu, dříve byl o nejlepšího hráče minulé sezony Premier League zájem z Arábie. Britská média o této možnosti velmi živě debatují, vždyť by už za týden mohl sehrát poslední duel v dresu Reds.
Pak odjede na africký šampionát, zpáteční letenka už nemusí být do Liverpoolu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|5
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|6
Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|7
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|8
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|9
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|10
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup