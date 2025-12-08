Problém s kolenem, nebo se zákonem? Absence hvězdy Premier League budí spekulace
„Fotbalový reprezentant byl v centru Londýna zatčen kvůli podezření z napadení a výtržnictví.“ Tak zněla prvotní informace webu BBC, která se začala rychle šířit sociálními sítěmi. A fanoušci se pustili do spekulací, o koho by mohlo jít. Nejčastější tip? Daniel Muñoz z Crystal Palace, který po téměř roce poprvé chyběl v základní sestavě soutěžního utkání. A nejde o jedinou indicii…
Muñoz je pro Eagles stěžejním hráčem. Trenér Oliver Glasner na ofenzivně laděného obránce, který má v probíhající sezoně anglické nejvyšší soutěže bilanci 3+2 ve čtrnácti utkáních, spoléhá. Člen kolumbijského národního týmu nechyběl v základní jedenáctce Crystal Palace od 21. prosince minulého roku, tak moc je pro klub důležitý.
Před utkáním patnáctého kola na hřišti Fulhamu byl Muñoz hlavní tváří grafiky, kterou klub vydal na sociálních sítích. I proto jeho absence řadu fanoušků překvapila.
A spekulace na sebe nenechaly dlouho čekat. „Devětadvacetiletý hráč byl na místě zatčen pro podezření ze dvou případů napadení a jednoho výtržnictví. Z právních důvodů nemůže být jeho jméno zveřejněno. Hráč byl propuštěn na kauci, zatímco policie pokračuje ve vyšetřování,“ stojí dál ve článku BBC. Konkrétně se mluví o tom, že zmíněný fotbalista měl udeřit muže na ulici.
Věk Muñoze by popisovanému pachateli také odpovídal. Kouč Glasner ale jeho absenci proti Fulhamu odůvodnil zraněním. „Jde o koleno, které má trochu nateklé. Musel jsem Dannymu říct, že se omlouvám, ale musím ho šetřit. Samozřejmě nemůžeme nikdy riskovat, a proto v zápase chybí. Doufáme, že bude zpět na nedělní zápas proti (Manchesteru) City.“
Ještě předtím čeká Crystal Palace venkovní duel Konferenční ligy proti Shelbourne. Glasner tento zápas vůbec nezmínil, čímž jen nabil dalším spekulacím. Pokud je totiž pachatel ve Velké Británii propuštěn na kauci, v některých případech dostává zákaz vycestovat mimo zemi. A může mu být odebrán i cestovní pas.
Nicméně Eagles jsou proti Irům jednoznačným papírovým favoritem, jejich soupeř v evropské soutěži dosud získal jediný bod. I proto by trenér mohl nasadit spíše hráče, kteří nedostávají takovou minutáž, a opory naopak šetřit. A pokud má kouč takový plán, o utkání logicky nemluvil.
Proč Muñoz na hřišti Fulhamu doopravdy chyběl, zůstává otázkou. Palace nicméně absence klíčového hráče mrzet nemusela. Soupeře porazili 2:1, když vítězný gól vstřelil v 87. minutě jiný obránce a kapitán týmu Marc Guéhi. Po dalším vítězství jim v tabulce patří už čtvrté místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|5
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|6
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|7
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|8
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|9
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|10
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|15
|5
|2
|8
|20:24
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup