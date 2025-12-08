Předplatné

Salah se ostře pustil do Slota i vedení Liverpoolu, teď přišel trest. Legenda: Ničí odkaz

Video placeholder
SESTŘIH: Leeds - Liverpool 3:3. Trápící se šampion promrhal dvougólové vedení • Zdroj: Canal+ Sport
Mohamed Salah přijíždí na trénink Liverpoolu před zápasem Ligy mistrů s Interem
Mohamed Salah ve svém autě přijíždí na trénink Liverpoolu, kterého by se však neměl
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
Mohamed Salah vypadl ze základní sestavy Liverpoolu
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Trest pro útočníka Muhammada Salaha, vedení Liverpoolu ho vyřadilo z týmu, neodcestuje tak k zápasu Ligy mistrů na hřišti Interu Milán. Hvězdného fotbalistu, který bouřlivě reagoval na své současné postavení v klubu, také zkritizoval někdejší anglický reprezentant Wayne Rooney ve svém podcastu. Salah, jenž se ve dvou z posledních tří zápasů nedostal do hry, se po sobotní remíze 3:3 s Leedsem ostře pustil do trenéra Arneho Slota i vedení Liverpoolu a prohlásil, že se stal obětním beránkem za nevydařený vstup do sezony.

Třiatřicetiletý Salah, který v dubnu prodloužil smlouvu o další dva roky, se stal během osmiletého působení stěžejní postavou Liverpoolu. „Reds“ pomohl ke dvěma titulům v Premier League a ve všech soutěžích za klub nastřílel 250 gólů. V aktuálním ročníku však nastoupil jen do 19 zápasů a trefil se pětkrát.

„Bylo by smutné, kdyby to všechno zahodil. Udělal to úplně špatně,“ řekl Rooney. Podle někdejší hvězdy Manchesteru United nyní musí Slot ukázat svou autoritu a vyřadit Salaha z mužstva pro úterní zápas Ligy mistrů na hřišti Interu Milán i sobotní domácí duel s Brightonem.

„Musí zasáhnout a říct: Necestuješ s týmem. To, co jsi řekl, je nepřijatelné. Jeď na Afcon (africký pohár národů) a nech to, ať se všechno uklidní. Kdybych byl na jeho místě, v žádném případě by (Salah) v týmu nebyl,“ prohlásil Rooney.

A jeho slova byla vyslyšena, vedení klubu a Slot opravdu vyřadilo Salaha z týmu a neodcestuje k zápasu Ligy mistrů na půdě milánského Interu. Společný trénink se spoluhráči ale v pondělí po obědě absolvoval.

Liverpool v této sezoně zatím nedokázal navázat na výkony z minulého ročníku, v němž slavil titul. Aktuálně jsou úřadující šampioni v tabulce devátí, po 15 zápasech ztrácejí 10 bodů na vedoucí Arsenal.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Crystal Palace1575320:1226
5Chelsea1574425:1525
6Everton1573518:1724
7Brighton1565425:2123
8Sunderland1565418:1723
9Liverpool1572624:2423
10Tottenham1564525:1822
11Newcastle1564521:1922
12Manchester Utd.1464422:2122
13Bournemouth1555521:2420
14Brentford1561821:2419
15Fulham1552820:2417
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley15311116:3010
20Wolves1402127:292
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů