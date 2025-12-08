Salah se ostře pustil do Slota i vedení Liverpoolu, teď přišel trest. Legenda: Ničí odkaz
Trest pro útočníka Muhammada Salaha, vedení Liverpoolu ho vyřadilo z týmu, neodcestuje tak k zápasu Ligy mistrů na hřišti Interu Milán. Hvězdného fotbalistu, který bouřlivě reagoval na své současné postavení v klubu, také zkritizoval někdejší anglický reprezentant Wayne Rooney ve svém podcastu. Salah, jenž se ve dvou z posledních tří zápasů nedostal do hry, se po sobotní remíze 3:3 s Leedsem ostře pustil do trenéra Arneho Slota i vedení Liverpoolu a prohlásil, že se stal obětním beránkem za nevydařený vstup do sezony.
Třiatřicetiletý Salah, který v dubnu prodloužil smlouvu o další dva roky, se stal během osmiletého působení stěžejní postavou Liverpoolu. „Reds“ pomohl ke dvěma titulům v Premier League a ve všech soutěžích za klub nastřílel 250 gólů. V aktuálním ročníku však nastoupil jen do 19 zápasů a trefil se pětkrát.
„Bylo by smutné, kdyby to všechno zahodil. Udělal to úplně špatně,“ řekl Rooney. Podle někdejší hvězdy Manchesteru United nyní musí Slot ukázat svou autoritu a vyřadit Salaha z mužstva pro úterní zápas Ligy mistrů na hřišti Interu Milán i sobotní domácí duel s Brightonem.
„Musí zasáhnout a říct: Necestuješ s týmem. To, co jsi řekl, je nepřijatelné. Jeď na Afcon (africký pohár národů) a nech to, ať se všechno uklidní. Kdybych byl na jeho místě, v žádném případě by (Salah) v týmu nebyl,“ prohlásil Rooney.
A jeho slova byla vyslyšena, vedení klubu a Slot opravdu vyřadilo Salaha z týmu a neodcestuje k zápasu Ligy mistrů na půdě milánského Interu. Společný trénink se spoluhráči ale v pondělí po obědě absolvoval.
Liverpool v této sezoně zatím nedokázal navázat na výkony z minulého ročníku, v němž slavil titul. Aktuálně jsou úřadující šampioni v tabulce devátí, po 15 zápasech ztrácejí 10 bodů na vedoucí Arsenal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|5
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|6
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|7
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|8
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|9
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|10
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|15
|5
|2
|8
|20:24
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup