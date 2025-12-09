Wolverhampton je v maléru, fanoušci protestovali. Takový je život, říká Krejčí
Není vyloučené, že Ladislav Krejčí hraje za nejhorší tým v historii Premier League. Fotbalisté Wolverhamptonu prohráli v pondělí večer proti Manchesteru United (1:4) už třináctý zápas v aktuální sezoně. „Je to zklamání,“ řekl český reprezentant v rozhovoru pro klubový web.
Od poslední ligové výhry uplynulo 227 dnů. Krejčí, který odehrál proti United první utkání po zranění, u posledního tříbodového zisku pochopitelně ani nebyl. Wolverhampton svalil 26. dubna na domácím hřišti Leicester výsledkem 3:0. Mezitím vedení vyměnilo třikrát trenéra a dvakrát sportovního ředitele. Ale dosud nic nezabralo.
Anglický klub se zkrátka dostal do pořádného maléru. Za dosavadních patnáct kol posbíral pouhé dva body, čímž dorovnal historické minimum soutěže. Stejného počtu dosáhl v sezoně 2020/21 Sheffield United.
Jenže ono může být ještě hůř. Statistici už dokonce vytahují, zda Wolverhampton se nestane vůbec nejhorším týmem v historii Premier League. Tento titul zatím patří Derby County, které za celý ročník 2007/08 posbíralo jedenáct bodů.
„Myslím, že Wolves sestoupí,“ prohodil Jamie Carragher, bývalý obránce Liverpoolu, pro televizní stanici Sky Sports. „Myslel jsem si to už na začátku sezony, ale čekal jsem, že budou mnohem konkurenceschopnější,“ pokračoval.
Wolverhampton remizoval pouze s Tottenhamem a Brightonem (v obou případech 1:1), proti United zaznamenal už osmou ligovou porážku v řadě. „Musíme se z toho nějak dostat. Víme, že nás čeká velmi těžký program, ale je to o nás. Každý týden je stejný. Musíme se všichni velmi rychle zlepšit a začít ukazovat naši kvalitu,“ líčil Krejčí, jenž nastoupil ve středu zálohy.
Fanoušci usedli na místa až po 15 minutách
Napětí kolem Vlků v současné situaci roste. Fanoušci zorganizovali před pondělním utkáním protest proti vlastnické skupině Fosun International, kterou opakovaně žádají o prodej klubu. Byť se podle zahraničních médií nic takového nechystá.
Zápas proti Manchesteru United byl podle očekávání vyprodaný, přesto na tribunách byla spousta volných sedaček. Stovky příznivců totiž čekaly v útrobách stadionu. „Je zřejmé, že řada fanoušků má dost toho, jakým směrem se klub ubírá. Zvlášť po takovém začátku sezony, kdy tým nemá jedinou výhru,“ komentoval situaci redaktor Sky Sports Anton Toloui.
„Nejsem tu ještě dlouho, ale když něco ukážeme, fanoušci nás podporují a stojí za námi,“ zmínil Krejčí, který přestoupil do klubu na konci srpna z Girony. „Je to těžké, ale takový je život. Někdy vám přinese dobré příležitosti, a jindy špatné. A z každé situace si musíte něco vzít.“
Fanoušci domácího týmu usedli na svá místa až po patnácti minutách hry. „Pokud jde o útočnou hru Wolverhamptonu, tak o moc nepřišli,“ zmínil Alan Smith, bývalý útočník Arsenalu a v současné době spolupracovník britské televize.
Jako dětský fotbal
Wolverhampton šel sice o přestávce do kabin za stavu 1:1, ale United odskočili už v 62. minutě na rozdíl dvou branek. Čtvrtý zásah obstaral Bruno Fernandes z penalty. „První tři góly jsme soupeři darovali,“ litoval trenér Rob Edwards. „Ty momenty připomínaly dětský fotbal. Pokud tohle uděláte na takové úrovni, nemůžete vyhrát,“ pokračoval.
„Je to zklamání. Po první půli jsme ukázali trochu energie a cítili jsme, že zápas ještě není ztracený a že bychom mohli získat nějaké body. Ale udělali jsme příliš mnoho chyb a často jsme byli mimo správné pozice. Když jsme získali míč a snažili se jít dopředu, ztratili jsme ho a Manchester byl dobře postavený a vyrážel do rychlých protiútoků,“ zhodnotil Krejčí, který obdržel v zápase žlutou kartu.
Wolverhampton zůstává na posledním místě ligové tabulky se ztrátou osmi bodů na Burnley. Před sebou má do Vánoc utkání s Arsenalem a Brentfordem. „Wolves sestoupí, jde jen o to, jak velký odpor dokážou klást od této chvíle až do konce sezony,“ dodal Carragher.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|5
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|6
Manchester Utd.
|15
|7
|4
|4
|26:22
|25
|7
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|8
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|9
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|10
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|11
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|12
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|15
|5
|2
|8
|20:24
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|15
|0
|2
|13
|8:33
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup