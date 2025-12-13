ONLINE: Krejčí hraje na Arsenalu, jeho tým vzdoruje. Salah překonal Rooneyho
Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké. Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících. Chelsea se posunula na čtvrté místo neúplné tabulky. Ladislav Krejčí nastupuje v základní sestavě Wolves na stadionu Arsenalu. Zápas můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.
Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.
Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27:15
|28
|5
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|6
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|7
Manchester Utd.
|15
|7
|4
|4
|26:22
|25
|8
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|9
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|10
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|11
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|12
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|15
|0
|2
|13
|8:33
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup