ONLINE: Krejčí hraje na Arsenalu. Salah překonal Rooneyho, comeback hvězdy Chelsea

Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: profimedia.cz
Mohamed Salah děkuje fanouškům
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké. Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících. Chelsea se posunula na čtvrté místo neúplné tabulky. Ladislav Krejčí nastupuje v základní sestavě Wolves na stadionu Arsenalu. Zápas můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.

Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.

Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1684427:1528
5Crystal Palace1575320:1226
6Liverpool1682626:2426
7Manchester Utd.1574426:2225
8Everton1673618:1924
9Brighton1665525:2323
10Sunderland1565418:1723
11Tottenham1564525:1822
12Newcastle1564521:1922
13Bournemouth1555521:2420
14Fulham1662823:2620
15Brentford1561821:2419
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley16311218:3310
20Wolves1502138:332
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

