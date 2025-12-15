SESTŘIHY: Přestřelka na závěr kola, osm gólů v utkání United! Wolves trápili Arsenal
To byla přestřelka! Fotbalisté Manchesteru United v dohrávce 16. kola anglické ligy doma nad Bournemouthem třikrát vedli, ale nakonec remizovali 4:4. Mohamed Salah se po turbulentním týdnu v sobotu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu k vítězství 2:0 nad Brightonem. Arsenal zvítězil v devátém soutěžním zápase na domácí půdě po sobě, když díky vlastnímu gólu Yersona Mosquery v nastaveném čase porazil 2:1 Wolverhampton. Slaví i Manchester City, který na hřišti Crystal Palace vyhrál 3:0.
United poslal ve 13. minutě do vedení Amad Diallo, ale za Bournemouth vyrovnal sedmou brankou v sezoně Antoine Semenyo. V nastavení první půle domácím vrátil náskok Casemiro.
Hosté po přestávce skóre otočili zásluhou Evanilsona a Marcuse Taverniera, ale i United předvedli obrat. Bruno Fernandes vyrovnal a na 4:3 v 79. minutě upravil Matheus Cunha. Poslední slovo však měl v 84. minutě Eli Junior Kroupi.
Manchesterský celek je v tabulce šestý, ale stejně bodů má pátý Crystal Palace i sedmý Liverpool a osmý Sunderland. Bournemouth v Premier League protáhl sérii bez vítězství na sedm zápasů a je třináctý.
Salah překonal Rooneyho
Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.
Chelsea i díky příspěvku Colea Palmera porazila Everton 2:0. Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.
Krejčí i Souček u prohry
Český reprezentant Ladislav Krejčí odehrál v dresu Wolverhamptonu 80 minut, nicméně čtrnácté prohře „Vlků“ během 16 kol nezabránil a jeho klub zažívá nejhorší období ve své historii. Na hřišti lídra drželi Wolves 70 minut bezgólový stav, než si po odrazu od tyče srazil míč do vlastní sítě brankář Johnstone po Sakově rohovém kopu. V 90. minutě senzačně vyrovnal střídající Arokodare, ale o čtyři minuty později svěřenci trenéra Roba Edwardse o bod přišli.
O vítězství Fulhamu 3:2 v Burnley rozhodl gólem a dvěma asistencemi Velšan Wilson. V prvním poločase přihrál na branky Smithe Rowa a Basseyho a po změně stran sám skóroval přesnou střelou k tyči. Fulham na hřišti Burnley zvítězil po 30 zápasech a 74 letech a v této sezoně porazil rozdílem jediného gólu i třetího nováčka. Svěřenci trenéra Marca Silvy se díky tomu posunuli na 13. místo neúplné tabulky. Burnley, které poprvé od roku 1895 prohrálo sedm ligových utkání po sobě, je předposlední.
Erling Haaland se za Manchester City prosadil krátce před přestávkou ze hry a v 88. minutě skóre uzavřel z penalty za faul. Mezi tím se zapsal mezi střelce i záložník Foden. V této sezoně Premier League už má Haaland na kontě sedmnáct branek a kraluje tabulce střelců o šest gólů před Brazilcem Thiagem z Brentfordu.
Aston Villa ve východním Londýně inkasovala již po 29 sekundách hry poté, co Fernandes potrestal chybu obránce Konsy. Hosté rychle srovnali po vlastním gólu Mavropanose, ale ještě do přestávky vrátil „Kladivářům“ vedení Bowen.
Po změně stran se však dvakrát do domácí sítě trefil záložník Rogers a rozhodl o prodloužení vítězné série na šest zápasů, což je klubový rekord v Premier League. Včetně Evropské ligy už má Aston Villa na kontě devět výher za sebou. Souček za West Ham nastoupil až v 88. minutě.
Sunderland v severoanglickém derby doma porazil Newcastle 1:0. Rozhodl krátce po přestávce vlastní gól Woltemadea, který si hlavou do sítě srazil centr Mukieleho. Hosté už v prvním poločase přišli o obránce Burna, jenž po jednom z tvrdých střetů utrpěl zranění hrudníku a byl převezen do nemocnice. Sunderland prodloužil domácí neporazitelnost v sezoně a posunul se na sedmé místo.
Tottenham po úterní výhře 3:0 nad Slavií v Lize mistrů stejným výsledkem prohrál na hřišti Nottinghamu. Dvěma góly se blýskl Hudson-Odoi, zbylý dal Sangaré.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|2
Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38:16
|34
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27:15
|28
|5
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|6
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|7
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|8
Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19:17
|26
|9
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|10
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|11
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|12
Newcastle
|16
|6
|4
|6
|21:20
|22
|13
Bournemouth
|16
|5
|6
|5
|25:28
|21
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|16
|6
|2
|8
|22:25
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|16
|3
|4
|9
|19:32
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|16
|0
|2
|14
|9:35
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup