SESTŘIHY: Wolves trápili Arsenal, favorit rozhodl až v nastavení. Salah překonal Rooneyho

SESTŘIH: Arsenal - Wolverhampton 2:1. Hosté sahali po senzaci, rozhodl vlastní gól v nastavení • Zdroj: Canal+ Sport
Hráči Arsenalu se radují z gólu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Mohamed Salah děkuje fanouškům
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Anglie - Premier League
Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké. Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících, a posunula se na čtvrté místo neúplné tabulky. Arsenal zvítězil v devátém soutěžním zápase na domácí půdě po sobě, když díky vlastnímu gólu Yersona Mosquery v nastaveném čase porazil 2:1 Wolverhampton.

Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.

Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.

SESTŘIH: Liverpool - Brighton 2:0. Salah asistoval, výhru obhájců titulu trefil Ekitiké • Canal+ Sport

Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.

Český reprezentant Ladislav Krejčí odehrál v dresu Wolverhamptonu 80 minut, nicméně čtrnácté prohře „Vlků“ během 16 kol nezabránil a jeho klub zažívá nejhorší období ve své historii. Na hřišti lídra drželi Wolves 70 minut bezgólový stav, než si po odrazu od tyče srazil míč do vlastní sítě brankář Johnstone po Sakově rohovém kopu. V 90. minutě senzačně vyrovnal střídající Arokodare, ale o čtyři minuty později svěřenci trenéra Roba Edwardse o bod přišli.

Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který nastoupí v neděli na hřišti Crystal Palace.

O vítězství Fulhamu 3:2 v Burnley rozhodl gólem a dvěma asistencemi Velšan Wilson. V prvním poločase přihrál na branky Smithe Rowa a Basseyho a po změně stran sám skóroval přesnou střelou k tyči. Fulham na hřišti Burnley zvítězil po 30 zápasech a 74 letech a v této sezoně porazil rozdílem jediného gólu i třetího nováčka. Svěřenci trenéra Marca Silvy se díky tomu posunuli na 13. místo neúplné tabulky. Burnley, které poprvé od roku 1895 prohrálo sedm ligových utkání po sobě, je předposlední.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal16113230:1036
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1684427:1528
5Crystal Palace1575320:1226
6Liverpool1682626:2426
7Manchester Utd.1574426:2225
8Everton1673618:1924
9Brighton1665525:2323
10Sunderland1565418:1723
11Tottenham1564525:1822
12Newcastle1564521:1922
13Bournemouth1555521:2420
14Fulham1662823:2620
15Brentford1561821:2419
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley16311218:3310
20Wolves1602149:352
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

