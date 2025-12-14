SESTŘIHY: Wolves trápili Arsenal, Krejčí a spol. padli až v nastavení. Výhra City i Villans
Mohamed Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké. Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících. Arsenal zvítězil v devátém soutěžním zápase na domácí půdě po sobě, když díky vlastnímu gólu Yersona Mosquery v nastaveném čase porazil 2:1 Wolverhampton. Slaví i Manchester City, který na hřišti Crystal Palace vyhrál 3:0 a nadále ztrácí na vedoucí Arsenal dva body. Třetí Aston Villa má jen o bod méně, na hřišti West Hamu, za který až v závěru nastoupil Tomáš Souček, ale dvakrát prohrávala, než slavila výhru 3:2.
Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.
Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.
Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.
Krejčí i Souček u prohry
Český reprezentant Ladislav Krejčí odehrál v dresu Wolverhamptonu 80 minut, nicméně čtrnácté prohře „Vlků“ během 16 kol nezabránil a jeho klub zažívá nejhorší období ve své historii. Na hřišti lídra drželi Wolves 70 minut bezgólový stav, než si po odrazu od tyče srazil míč do vlastní sítě brankář Johnstone po Sakově rohovém kopu. V 90. minutě senzačně vyrovnal střídající Arokodare, ale o čtyři minuty později svěřenci trenéra Roba Edwardse o bod přišli.
Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který nastoupí v neděli na hřišti Crystal Palace.
O vítězství Fulhamu 3:2 v Burnley rozhodl gólem a dvěma asistencemi Velšan Wilson. V prvním poločase přihrál na branky Smithe Rowa a Basseyho a po změně stran sám skóroval přesnou střelou k tyči. Fulham na hřišti Burnley zvítězil po 30 zápasech a 74 letech a v této sezoně porazil rozdílem jediného gólu i třetího nováčka. Svěřenci trenéra Marca Silvy se díky tomu posunuli na 13. místo neúplné tabulky. Burnley, které poprvé od roku 1895 prohrálo sedm ligových utkání po sobě, je předposlední.
Erling Haaland se za Manchester City prosadil krátce před přestávkou ze hry a v 88. minutě skóre uzavřel z penalty za faul. Mezi tím se zapsal mezi střelce i záložník Foden. V této sezoně Premier League už má Haaland na kontě sedmnáct branek a kraluje tabulce střelců o šest gólů před Brazilcem Thiagem z Brentfordu.
Aston Villa ve východním Londýně inkasovala již po 29 sekundách hry poté, co Fernandes potrestal chybu obránce Konsy. Hosté rychle srovnali po vlastním gólu Mavropanose, ale ještě do přestávky vrátil „Kladivářům“ vedení Bowen.
Po změně stran se však dvakrát do domácí sítě trefil záložník Rogers a rozhodl o prodloužení vítězné série na šest zápasů, což je klubový rekord v Premier League. Včetně Evropské ligy už má Aston Villa na kontě devět výher za sebou. Souček za West Ham nastoupil až v 88. minutě.
Sunderland v severoanglickém derby doma porazil Newcastle 1:0. Rozhodl krátce po přestávce vlastní gól Woltemadea, který si hlavou do sítě srazil centr Mukieleho. Hosté už v prvním poločase přišli o obránce Burna, jenž po jednom z tvrdých střetů utrpěl zranění hrudníku a byl převezen do nemocnice. Sunderland prodloužil domácí neporazitelnost v sezoně a posunul se na sedmé místo.
Tottenham po úterní výhře 3:0 nad Slavií v Lize mistrů stejným výsledkem prohrál na hřišti Nottinghamu. Dvěma góly se blýskl Hudson-Odoi, zbylý dal Sangaré.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|2
Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38:16
|34
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27:15
|28
|5
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|6
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|7
Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19:17
|26
|8
Manchester Utd.
|15
|7
|4
|4
|26:22
|25
|9
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|10
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|11
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|12
Newcastle
|16
|6
|4
|6
|21:20
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|18
West Ham
|16
|3
|4
|9
|19:32
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|16
|0
|2
|14
|9:35
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup