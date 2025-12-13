Předplatné

Wolves trápili Arsenal, favorit rozhodl až v nastavení. Salah překonal Rooneyho

Hráči Arsenalu se radují z gólu
Hráči Arsenalu se radují z góluZdroj: ČTK
Hráči Arsenalu se radují z gólu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Mohamed Salah děkuje fanouškům
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
Liverpool přehrál Brighton, Mohamed Salah naskočil z lavičky
14
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Fotbalisté Arsenalu v 16. kole anglické ligy zvítězili 2:1 nad Wolverhamptonem. Drama v Londýně rozhodl vlastní gól Yersona Mosquery v nastavení, Ladislav Krejčí byl v základní sestavě hostů. Hvězdný útočník Mohamed Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké. Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
21

Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu. Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze. Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.

Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.

Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě. Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech. Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.

LIVE
20Detail
LIVE
20Detail
LIVE
23Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Tipsport4.33.821.87Detail
LIVE
--Tipsport3.433.432.25Detail
LIVE
--Tipsport2.593.372.91Detail
LIVE
--Tipsport3.763.662.04Detail
LIVE
--Tipsport2.033.623.84Detail
LIVE
--Tipsport1.824.13.99Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal16113230:1036
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1684427:1528
5Crystal Palace1575320:1226
6Liverpool1682626:2426
7Manchester Utd.1574426:2225
8Everton1673618:1924
9Brighton1665525:2323
10Sunderland1565418:1723
11Tottenham1564525:1822
12Newcastle1564521:1922
13Bournemouth1555521:2420
14Fulham1662823:2620
15Brentford1561821:2419
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley16311218:3310
20Wolves1602149:352
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů