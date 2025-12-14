Vlci prohráli kvůli dvěma vlastňákům. Nikdy jsem v takové situaci nebyl, přiznal Krejčí
To se jen tak nevidí. Beznadějně poslední Wolverhampton na Emirates Stadium deptal vedoucí Arsenal, jenže smůla se mu lepí na paty. Díky dvěma vlastním gólům „Vlků“ zvítězili „Kanonýři“ 2:1 a natáhli domácí vítěznou šňůru už na devět utkání. „Kouše se to jako celá sezona. Těším se, až přijdu na to, jak z toho ven,“ hledal jen těžko slova Ladislav Krejčí, jenž odehrál osmdesát minut, v pozápasovém rozhovoru pro Canal+ Sport.
Osmá prohra v řadě, celkově jediné vítězství, a to v Ligovém poháru. Anglické angažmá je pro Ladislava Krejčího zatím náročnou zkouškou. Další tvrdou ránu inkasoval český stoper spolu s celou smečkou „Vlků“ na hřišti vedoucího Arsenalu, kde o vítězství lídra Premier League rozhodl vlastní gól stopera Yersona Mosquery z 90+4. minuty zápasu.
„Není to nic jednoduchého. Troufnu si říct, že málokdo z nás se někdy ocitl v takové situaci. O to těžší je se z ní dostat. Vypořádáváme se s tím každý zápas. Připravujeme se na něco celý týden, pak to nevyjde a za pět dní znovu. Je to určitá výzva do života, kterou fotbal přináší. Já si tuhle cestu vybral a těším se, až přijdu na to, jak z toho ven,“ vyprávěl evidentně zlomený Ladislav Krejčí v pozápasovém rozhovoru pro Canal+ Sport.
Wolverhampton je v této fázi soutěže historicky nejhorším týmem Premier League. Pouhé dva body po šestnácti kolech měl rovněž Sheffield United v sezoně 2020/21, jenž měl ovšem lepší skóre. Celkový rekord drží Derby County, které v ročníku 2007/08 sesbíralo jen jedenáct bodů. Případný skalp vedoucího mužstva soutěže by proto byl pro „Vlky“ o to cennější.
„Připravovalo se nám na ně těžce. Věděli jsme, že nás čeká asi nejlepší tým v Evropě. Chtěli jsme hrát z bloku, ale oni nám neustále přečíslovali stranu, na níž jsem byl já. Snad to nebylo nic osobního,“ našel Krejčí, jenž nastoupil na pozici defenzivního záložníka, prostor pro menší vtip a odlehčení situace.
„Snažili jsme se pracovat tak, abychom jim dali co nejméně prostoru. Poté jsme bohužel dostali gól z rohu,“ zalitoval bývalý kapitán Sparty vlastňáku gólmana Sama Johnstonea. Ten málem inkasoval již přímo od rohového praporku, kdy ho zachránila tyč. Od ní se ovšem míč odrazil od zad anglického brankáře a následně i do sítě.
Góly v závěru? Odraz sezony, smutnil Krejčí
„Věděli jsme, že nemají jednoduchý program, trochu jsme spoléhali na to, že by se u nich kolem osmdesáté minuty mohla projevit únava. Také v té době couvli a nám se toho podařilo využít,“ popsal Krejčí obraz hry před vyrovnávací trefou Tola Arokodareho. Arsenal následně vrhl všechny síly do útoku a po centru Bukaya Saky si míč do vlastní sítě srazil Mosquera.
„Stejně jako s Tottenhamem a Brightonem dostaneme gól v posledních minutách, to je odraz této sezony,“ vybavil si Krejčí bolestivé srovnávací góly v závěru ligových duelů.
Pro trenéra Roba Edwardse znamenalo nešťastné duo vlastních gólů pátou porážkou z pěti duelů na lavičce Wolverhamptonu.
„Kluci nechali na hřišti všechno, ale jsme opět bez bodu. Bolí to. Oba inkasované góly byly bizarní, hlavně ten první. Nejvíce je mi líto fanoušků, kteří sem za námi cestovali a musí skousnout další bolestivé zklamání. To nejlepší, co nyní můžeme udělat, je naplno trénovat a věřit, že v dalším zápase to už opravdu zlomíme,“ snaží se vykřesat poslední jiskřičky naděje šéf „Vlků“.
Ani Arsenal přes zisk tří bodů nepropadal euforii.
„Na naší úrovni je naprosto neakceptovatelné, abychom dostali takový gól. Je pozitivní, že jsme i přesto našli cestu ke skórování a třem bodům. Tím to končí. Vyhráli jsme a jdeme dál,“ oddychl si trenér Mikel Arteta.
I tyto dva plusové body totiž mohou Arsenalu v boji o titul výrazně pomoci. Naopak Wolverhamptonu další vytržený bod z rukou jen přidal razítko na, zdá se, neodvratném sestupu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27:15
|28
|5
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|6
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|7
Manchester Utd.
|15
|7
|4
|4
|26:22
|25
|8
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|9
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|10
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|11
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|12
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|16
|0
|2
|14
|9:35
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup