Haaland při výhře nad West Hamem překonal Ronalda v počtu gólů. Liverpool porazil Spurs
Manchester City v anglické fotbalové lize porazil West Ham 3:0 a minimálně do večera se posunul do čela tabulky. Tomáš Souček za poražené nastoupil v 78. minutě. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím prohrál s Brentfordem 0:2 a stále čeká na první ligovou výhru. Chelsea ve druhém poločase v Newcastlu dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Liverpool zvítězil na hřišti Tottenhamu 2:1 a poskočil na páté místo. Domácí dohrávali bez dvou vyloučených. Všechna utkání anglické nejvyšší ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Manchester City si v domácím prostředí dokráčel pro snadné vítězství nad West Hamem, když už v páté minutě otevřel skóre Haaland. Norský kanonýr pak sedm minut před přestávkou přihrál na gól Reijndersovi a sám v 69. minutě uzavřel skóre. V Premier League dal už 104 gólů a v historické tabulce střelců předstihl o jeden Cristiana Ronalda. Haalandovi k tomu stačilo 114 utkání. Ronaldo jich za Manchester United odehrál 236.
V této ligové sezoně má Haaland na kontě už 19 branek a jasně kraluje střelcům. Víc gólů do Vánoc v historii Premier League nikdo nedal.
Svěřenci Pepa Guardioly budou čekat na večerní výsledek o bod druhého Arsenalu, který se představí na hřišti Evertonu. West Ham je na sestupovém 18. místě se ztrátou tří bodů na sedmnáctý Leeds, který večer vyzve Crystal Palace.
Brentford za vítězstvím na hřišti suverénně posledního Wolverhamptonu nasměroval ve druhém poločase dvěma góly Lewis-Potter, u prvního mu pomohlo zaváhání stopera Ladislava Krejčího.
Zmar „Vlků“ podtrhla neproměněná penalta útočníka Larsena v 89. minutě. Wolverhampton má po 17 kolech jen dva body, což je nejhorší bilanci v historii anglické ligových soutěží. Stejně mizerně na tom byly jen Newport County ve čtvrté lize v ročníku 1970/71 a Sheffield United v Premier League v sezoně 2020/21.
Chelsea ubojovala na hřišti Strak bod
Fotbalistům Newcastlu nestačilo k výhře nad Chelsea ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. V prvním poločase domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil.
K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.
Divoká výhra Liverpoolu nad Spurs
Tottenham už ve 33. minutě přišel o vyloučeného Simonse, který tvrdě došlápl na lýtko krajana Van Dijka a po kontrole u videa dostal červenou kartu. Liverpool dokázal přesilovku využít až v 56. minutě, a to za výrazného přispění špatné rozehrávky obránce Romera. Úspěšným střelcem se po Wirtzově premiérové asistenci v Premier League stal Isak. Švédský útočník, který do hry naskočil o poločasové přestávce, hned nato musel střídat, neboť ho při zakončení ve skluzu trefil obránce Van De Ven a zřejmě mu poranil kotník.
Druhý gól „Reds“ přidal o deset minut později Ekitiké, jenž potvrdil skvělou formu a vsítil pátou branku v posledních třech kolech. Tottenham v 83. minutě snížil zásluhou střídajícího Richarlisona, jehož gól odstartivak závěrečný tlak „Spurs“, který nijak neoslabila ani druhá žlutá karta Romera v 93. minutě. Hosty však v horkých chvílích podržel brankář Alisson a Liverpool si z Londýna odvezl cenné tři body. Tottenham vyhrál jediné z posledních osmi kol a v tabulce je na 13. místě.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|2
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|6
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|7
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|8
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|14
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|15
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup