Předplatné

ONLINE: Krejčí s Wolves čelí Brentfordu. Souček proti City jen na lavičce

Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: profimedia.cz
Newacastle na svém hřišti remizoval s Chelsea 2:2
Newacastle na svém hřišti remizoval s Chelsea 2:2
Newacastle na svém hřišti remizoval s Chelsea 2:2
Český reprezentant Ladislav Krejčí
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Tomáš je oporou West Hamu.
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalová Premier League pokračuje 17. kolem. Ladislav Krejčí v barvách Wolverhamptonu hostí Brentford, Vlci stále vyhlíží první ligovou výhru v sezoně. Záložník West Hamu Tomáš Souček je proti Manchesteru City připraven na lavičce. Všechna utkání nejvyšší anglické ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE přestávka
00Detail
LIVE
22Detail
LIVE přestávka
00Detail
LIVE přestávka
20Detail
LIVE
--Detail
LIVE přestávka
00Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Chelsea v anglické fotbalové lize na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Domácím nestačilo ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.

V St. James' Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal16113230:1036
2Manchester City16111438:1634
3Aston Villa16103325:1733
4Chelsea1785429:1729
5Crystal Palace1675420:1526
6Manchester Utd.1675430:2626
7Liverpool1682626:2426
8Sunderland1675419:1726
9Everton1673618:1924
10Brighton1665525:2323
11Newcastle1765623:2223
12Tottenham1664625:2122
13Bournemouth1656525:2821
14Fulham1662823:2620
15Brentford1662822:2520
16Nottingham Forest1653817:2518
17Leeds1644820:3016
18West Ham1634919:3213
19Burnley16311218:3310
20Wolves1602149:352
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů