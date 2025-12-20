ONLINE: Krejčí s Wolves čelí Brentfordu. Souček proti City jen na lavičce
Fotbalová Premier League pokračuje 17. kolem. Ladislav Krejčí v barvách Wolverhamptonu hostí Brentford, Vlci stále vyhlíží první ligovou výhru v sezoně. Záložník West Hamu Tomáš Souček je proti Manchesteru City připraven na lavičce. Všechna utkání nejvyšší anglické ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Premier League 2025/2026
Chelsea v anglické fotbalové lize na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Domácím nestačilo ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.
V St. James' Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|2
Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38:16
|34
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|6
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|7
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|8
Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19:17
|26
|9
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|10
Brighton
|16
|6
|5
|5
|25:23
|23
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|13
Bournemouth
|16
|5
|6
|5
|25:28
|21
|14
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|15
Brentford
|16
|6
|2
|8
|22:25
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|16
|3
|4
|9
|19:32
|13
|19
Burnley
|16
|3
|1
|12
|18:33
|10
|20
Wolves
|16
|0
|2
|14
|9:35
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup