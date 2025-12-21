SESTŘIHY: Arsenal porazil Everton a stále vede ligu. Haaland překonal Ronaldův počet gólů
Fotbalisté Arsenalu v 17. kole anglické ligy díky penaltě Viktora Gyökerese zvítězili na hřišti Evertonu 1:0 a uhájili první místo před Manchesterem City, který zdolal West Ham 3:0. Tomáš Souček za poražené Kladiváře nastoupil v 78. minutě. Poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím podlehl Brentfordu 0:2 a stále čeká na první ligovou výhru. Chelsea ve druhém poločase v Newcastlu dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Liverpool zvítězil na hřišti Tottenhamu 2:1. Fotbalisté Aston Villy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě.
Arsenal šel do vedení na konci úvodní půlhodiny z penalty po ruce O'Briena. Ve druhém poločase nastřelili tyč Trossard a Zubimendi, ale druhou branku „Kanonýři“ nepřidali. Everton se několikrát dožadoval pokutového kopu, píšťalka hlavního arbitra však zůstala vždy němá a do jiných gólových šancí se domácí nedostaly.
Manchester City si v domácím prostředí dokráčel pro snadné vítězství nad West Hamem, když už v páté minutě otevřel skóre Haaland. Norský kanonýr pak sedm minut před přestávkou přihrál na gól Reijndersovi a sám v 69. minutě uzavřel skóre. V Premier League dal už 104 gólů a v historické tabulce střelců předstihl o jeden Cristiana Ronalda. Haalandovi k tomu stačilo 114 utkání. Ronaldo jich za Manchester United odehrál 236.
V této ligové sezoně má Haaland na kontě už 19 branek a jasně kraluje střelcům. Víc gólů do Vánoc v historii Premier League nikdo nedal.
Svěřenci Pepa Guardioly budou čekat na večerní výsledek o bod druhého Arsenalu, který se představí na hřišti Evertonu. West Ham je na sestupovém 18. místě se ztrátou čtyř bodů na sedmnáctý Nottingham.
Zmar Wolves pokračuje
Brentford za vítězstvím na hřišti suverénně posledního Wolverhamptonu nasměroval ve druhém poločase dvěma góly Lewis-Potter. Zmar „Vlků“ podtrhla neproměněná penalta útočníka Larsena v 89. minutě. Wolverhampton má po 17 kolech jen dva body, což je nejhorší bilanci v historii anglické ligových soutěží. Stejně mizerně na tom byly jen Newport County ve čtvrté lize v ročníku 1970/71 a Sheffield United v Premier League v sezoně 2020/21. Více čtěte ZDE>>>
Chelsea vybojovala bod na hřišti Strak
Fotbalistům Newcastlu nestačilo k výhře nad Chelsea ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. V prvním poločase domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil.
K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.
Liverpool slaví divokou výhru nad Spurs
Tottenham už ve 33. minutě přišel o vyloučeného Simonse, který tvrdě došlápl na lýtko krajana Van Dijka a po kontrole u videa dostal červenou kartu. Liverpool dokázal přesilovku využít až v 56. minutě, a to za výrazného přispění špatné rozehrávky obránce Romera. Úspěšným střelcem se po Wirtzově premiérové asistenci v Premier League stal Isak. Švédský útočník, který do hry naskočil o poločasové přestávce, hned nato musel střídat, neboť ho při zakončení ve skluzu trefil obránce Van De Ven a zřejmě mu poranil kotník.
Druhý gól „Reds“ přidal o deset minut později Ekitiké, jenž potvrdil skvělou formu a vsítil pátou branku v posledních třech kolech. Tottenham v 83. minutě snížil zásluhou střídajícího Richarlisona, jehož gól odstartoval závěrečný tlak „Spurs“, který nijak neoslabila ani druhá žlutá karta Romera v 93. minutě. Hosty však v horkých chvílích podržel brankář Alisson a Liverpool si z Londýna odvezl cenné tři body, díky nimž poskočil na páté místo. Tottenham vyhrál jediné z posledních osmi kol a v tabulce je na 13. místě.
Leeds i díky dvěma brankám Calverta-Lewina doma porazil Crystal Palace 4:1, prodloužil sérii bez prohry na čtyři zápasy a vzdálil se sestupovým příčkám na šest bodů. Hosté prohráli podruhé za sebou a klesli na osmé místo o skóre za Manchester United.
Aston Villa vyhrála podesáté v řadě
Dvěma góly se o vítězství zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu. Anglický reprezentant se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 1998, jemuž se podařilo skórovat minimálně dvakrát ve dvou ligových duelech za sebou.
Rogers otevřel skóre ve 45. minutě, kdy z rohu vápna poslal míč do vzdálenějšího rohu branky a nedal gólmanovi Lammensovi šanci. Vedení však vydrželo Aston Ville jen tři minuty, než se v nastavení prvního poločasu prosadil Cunha. Chybu obránce Cashe využil Dorgu, přiťukl míč brazilskému útočníkovi, který překonal brankáře Martíneze.
Druhá Rogersova branka se podobala té první. Tielemansův centr sklepl Watkins pod sebe a nabíhající třiadvacetiletý útočník znovu trefil horní roh branky. Rogers se v posledních 12 ligových startech podílel na 10 gólech (7+3). V tabulce střelců Premier League je pátý.
Aston Villa je díky sedmé ligové výhře v řadě nadále třetí v tabulce s mankem tří bodů na vedoucí Arsenal a jednoho bodu na druhý Manchester City. Manchester United prohrál po čtyřech kolech a je sedmý. Přišel navíc o kapitána Bruna Fernandese, který o poločasové přestávce střídal kvůli zranění.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31:10
|39
|2
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|6
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|7
Manchester Utd.
|17
|7
|5
|5
|31:28
|26
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|17
|7
|3
|7
|18:20
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|14
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|15
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup