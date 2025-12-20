Předplatné

Wolves - Brentford 0:2. Krejčího chyba, další prohra. City přejeli West Ham, Souček střídal

Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Ladislav Krejčí na rozcvičce před zápasem s Brentfordem
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Fotbalisté Manchesteru City si poradili s West Hamem, doma vyhráli 3:0
Newacastle na svém hřišti remizoval s Chelsea 2:2
Newacastle na svém hřišti remizoval s Chelsea 2:2
Fotbalová Premier League pokračuje 17. kolem. Ladislav Krejčí v barvách Wolverhamptonu se svou chybou podepsal pod prvním gólem Brentfordu. Vlci nakonec prohráli 0:2 a nadále čekají na první ligovou výhru v sezoně. Záložník West Hamu Tomáš Souček proti Manchesteru City nastoupil v závěru utkání, zvrátit prohru 0:3 se mu ale nepodařilo. Chelsea uhrála na hřišti Newcastlu remízu 2:2. Tottenham ve šlágru kola hostí Liverpool. Všechna utkání anglické nejvyšší ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Podrobnosti připravujeme.

Chelsea v anglické fotbalové lize na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Domácím nestačilo ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.

V St. James' Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City17121441:1637
2Arsenal16113230:1036
3Aston Villa16103325:1733
4Chelsea1785429:1729
5Sunderland1776419:1727
6Crystal Palace1675420:1526
7Manchester Utd.1675430:2626
8Liverpool1682626:2426
9Brighton1766525:2324
10Everton1673618:1924
11Newcastle1765623:2223
12Brentford1772824:2523
13Tottenham1664625:2122
14Bournemouth1757526:2922
15Fulham1662823:2620
16Nottingham Forest1653817:2518
17Leeds1644820:3016
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

