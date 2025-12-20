Wolves - Brentford 0:2. Krejčího chyba, další prohra. City přejeli West Ham, Souček střídal
Fotbalová Premier League pokračuje 17. kolem. Ladislav Krejčí v barvách Wolverhamptonu se svou chybou podepsal pod prvním gólem Brentfordu. Vlci nakonec prohráli 0:2 a nadále čekají na první ligovou výhru v sezoně. Záložník West Hamu Tomáš Souček proti Manchesteru City nastoupil v závěru utkání, zvrátit prohru 0:3 se mu ale nepodařilo. Chelsea uhrála na hřišti Newcastlu remízu 2:2. Tottenham ve šlágru kola hostí Liverpool. Všechna utkání anglické nejvyšší ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Podrobnosti připravujeme.
Premier League 2025/2026
Chelsea v anglické fotbalové lize na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Domácím nestačilo ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.
V St. James' Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|2
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|6
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|7
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|8
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|14
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|15
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup