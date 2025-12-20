Předplatné

Velká chyba Krejčího, Wolves stále bez výhry a zlost fanoušků. Nejhorší tým v historii?

Chyba Ladislava Krejčího vedla ke gólu Brentfordu
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Ani na dvanáctý pokus Ladislav Krejčí nezažil, jak chutná výhra ve fotbalové Premier League. Sám hodně chyboval u prvního inkasovaného gólu a proti Brentfordu jeho Wolverhampton prohrál 0:2. Po sedmnácti kolech tak zůstává s pouhými dvěma body na posledním místě tabulky a šance na záchranu mezi anglickou elitou se znovu snížila. Fanoušci v závěru celý tým vyprovázeli pokřikem „Nejste hodni nosit tenhle dres!“

Horší vstup do sezony anglický fotbal nepamatuje. Od roku 1888 se v žádné z nejvyšších čtyř anglických soutěží nestalo, aby měl jeden tým po sedmnácti kolech méně než dva body. Nyní se do nechtěné společnosti vedle Sheffieldu United a Newportu County zařadil také žalostně hrající Wolverhampton.

Sobotní prohra proti Brentfordu bolí opravdu hodně, protože velká část fanoušků ji vnímala jako poslední možnost, kdy by se mohla sezona otočit k lepšímu. A možná ještě horší než výsledek byl další mdlý výkon mužů v oranžových dresech. „Brentford nemusel pro vítězství udělat příliš mnoho, stačilo si počkat na chybu,“ popsal trefně web BBC.

A právě onu klíčovou chybu vyrobil český stoper Ladislav Krejčí, jehož bránění před prvním a také vítězným gólem soupeře rozhodně nepřipomínalo fotbalistu v nejvěhlasnější soutěži světa.

Vitaly Janelt poslal do vápna nepříliš povedený centr, ale bývalý kapitán Sparty vůbec neodhadl jeho let a po odrazu balonu od země už neměl šanci reagovat. Keane Lewis-Potter si tak počkal za zády českého obránce a s přehledem otevřel skóre.

Stejný muž pak v 83. minutě zdvojnásobil vedení hostů a upravil výsledek na konečných 0:2. Wolverhampton mohl v závěru ještě utkání zdramatizovat, ale v minulé sezoně obávaný střelec Jorgen Strand Larsen zahodil pokutový kop.

Téměř nevyhnutelný sestup

Wolves jsou tak minimálně podle řady statistik nejhorším týmem v historii první anglické ligy. Sedmnáct kol na výhru čekal pouze Sheffield United v sezoně 2020/21, který černou šňůru utnul přesně na tomto čísle. Pokud tedy „Vlci“ neoberou příští týden obhájce titulu z Liverpoolu, osamostatní se jako mužstvo s nejhorším vstupem do ligového ročníku v dějinách.

Vedle toho na Molineux Stadium zatím nastřádali i rekordně nízký počet bodů, a to přesně dva. Ještě před Vánoci se tak v Anglii už prakticky jasně počítá s tím, že Wolves po sezoně spadnou do druhé ligy. Predikce statistické společnosti Opta je posílá do Championship s pravděpodobností 99,73 %. Šance na obrat tragického ročníku je tak opravdu minimální.

A v ohrožení se nečekaně ocitl také téměř 20 let starý zápis Derby County, které v sezoně 2007/08 posbíralo za celý ročník jen jedenáct bodů. Série proher Wolves v Premier League se navíc natáhla už na číslo deset, z toho posledních šest přišlo po změně trenéra na začátku listopadu. Rob Edwards tak potřebnou změnu nepřinesl a na lavičce stále čeká na první body.

Podaří se klubu vyhrabat z krize a zabojuje ještě o prakticky nemožnou záchranu?

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City17121441:1637
2Arsenal16113230:1036
3Aston Villa16103325:1733
4Chelsea1785429:1729
5Sunderland1776419:1727
6Crystal Palace1675420:1526
7Manchester Utd.1675430:2626
8Liverpool1682626:2426
9Brighton1766525:2324
10Everton1673618:1924
11Newcastle1765623:2223
12Brentford1772824:2523
13Tottenham1664625:2122
14Bournemouth1757526:2922
15Fulham1662823:2620
16Nottingham Forest1653817:2518
17Leeds1644820:3016
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

