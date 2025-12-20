Velká chyba Krejčího, Wolves stále bez výhry a zlost fanoušků. Nejhorší tým v historii?
Ani na dvanáctý pokus Ladislav Krejčí nezažil, jak chutná výhra ve fotbalové Premier League. Sám hodně chyboval u prvního inkasovaného gólu a proti Brentfordu jeho Wolverhampton prohrál 0:2. Po sedmnácti kolech tak zůstává s pouhými dvěma body na posledním místě tabulky a šance na záchranu mezi anglickou elitou se znovu snížila. Fanoušci v závěru celý tým vyprovázeli pokřikem „Nejste hodni nosit tenhle dres!“
Horší vstup do sezony anglický fotbal nepamatuje. Od roku 1888 se v žádné z nejvyšších čtyř anglických soutěží nestalo, aby měl jeden tým po sedmnácti kolech méně než dva body. Nyní se do nechtěné společnosti vedle Sheffieldu United a Newportu County zařadil také žalostně hrající Wolverhampton.
Sobotní prohra proti Brentfordu bolí opravdu hodně, protože velká část fanoušků ji vnímala jako poslední možnost, kdy by se mohla sezona otočit k lepšímu. A možná ještě horší než výsledek byl další mdlý výkon mužů v oranžových dresech. „Brentford nemusel pro vítězství udělat příliš mnoho, stačilo si počkat na chybu,“ popsal trefně web BBC.
A právě onu klíčovou chybu vyrobil český stoper Ladislav Krejčí, jehož bránění před prvním a také vítězným gólem soupeře rozhodně nepřipomínalo fotbalistu v nejvěhlasnější soutěži světa.
Vitaly Janelt poslal do vápna nepříliš povedený centr, ale bývalý kapitán Sparty vůbec neodhadl jeho let a po odrazu balonu od země už neměl šanci reagovat. Keane Lewis-Potter si tak počkal za zády českého obránce a s přehledem otevřel skóre.
Stejný muž pak v 83. minutě zdvojnásobil vedení hostů a upravil výsledek na konečných 0:2. Wolverhampton mohl v závěru ještě utkání zdramatizovat, ale v minulé sezoně obávaný střelec Jorgen Strand Larsen zahodil pokutový kop.
Téměř nevyhnutelný sestup
Wolves jsou tak minimálně podle řady statistik nejhorším týmem v historii první anglické ligy. Sedmnáct kol na výhru čekal pouze Sheffield United v sezoně 2020/21, který černou šňůru utnul přesně na tomto čísle. Pokud tedy „Vlci“ neoberou příští týden obhájce titulu z Liverpoolu, osamostatní se jako mužstvo s nejhorším vstupem do ligového ročníku v dějinách.
Vedle toho na Molineux Stadium zatím nastřádali i rekordně nízký počet bodů, a to přesně dva. Ještě před Vánoci se tak v Anglii už prakticky jasně počítá s tím, že Wolves po sezoně spadnou do druhé ligy. Predikce statistické společnosti Opta je posílá do Championship s pravděpodobností 99,73 %. Šance na obrat tragického ročníku je tak opravdu minimální.
A v ohrožení se nečekaně ocitl také téměř 20 let starý zápis Derby County, které v sezoně 2007/08 posbíralo za celý ročník jen jedenáct bodů. Série proher Wolves v Premier League se navíc natáhla už na číslo deset, z toho posledních šest přišlo po změně trenéra na začátku listopadu. Rob Edwards tak potřebnou změnu nepřinesl a na lavičce stále čeká na první body.
Podaří se klubu vyhrabat z krize a zabojuje ještě o prakticky nemožnou záchranu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|2
Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30:10
|36
|3
Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25:17
|33
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|6
Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20:15
|26
|7
Manchester Utd.
|16
|7
|5
|4
|30:26
|26
|8
Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26:24
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|16
|7
|3
|6
|18:19
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25:21
|22
|14
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|15
Fulham
|16
|6
|2
|8
|23:26
|20
|16
Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17:25
|18
|17
Leeds
|16
|4
|4
|8
|20:30
|16
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup