Aston Villa se po výhře nad United tlačí na čelo. Amorim: Byli jsme lepší, měli jsme smůlu

Rubén Amorim po prohře na hřišti Aston Villy
Rubén Amorim po prohře na hřišti Aston VillyZdroj: Profimedia.cz
Hráči Aston Villy slaví gól do sítě United
Fotbalisté Manchesteru United podlehli Aston Ville 1:2
Morgan Rogers se stal hrdinou Villans v zápase s United
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
V posledních deseti kolech byste nenašli v Premier League lepší tým. Aston Villa po sérii sedmi vítězství v řadě dotírá na vedoucí Arsenal i druhý Manchester City. Poradila si i s Manchesterem United. Vítězství 2:1 zařídil dvěma krásnými góly Morgan Rogers. „Hodně si věřím a fotbal si naplno užívám. Vítězství ale sbíráme díky týmovým výkonům a ty mi dělají největší radost,“ cení si formy třiadvacetiletý Angličan.

Dvakrát si z levého křídla navedl míč na střed a dvakrát bezchybně zavěsil. Především první rána do šibenice zvedla fanoušky ze sedadel. Morgan Rogers famózním výkonem dovedl Aston Villu k důležitým třem bodům nad Manchesterem United.

„Je to výsledek tvrdé práce. Strávil jsem trénováním těchto situací spousty hodin. Neustále jsem to opakoval dokola a dokola. Někdy se pak stane, že je to váš den a někdy zase není. Dnes to naštěstí byl můj den. Navíc se nám poslední dobou se proti United nedařilo, takže jsme opravdu šťastní,“ potvrdil šikovný křídelník, že tvrdá práce nese ovoce.

Rogers je se sedmi góly a třemi asistencemi nejproduktivnějším Angličanem v Premier League. „Hraji fotbal, abych naplnil můj potenciál a stal se nejlepší verzí sebe sama. Neustále makám a uvidíme, kam mě to dostane,“ vyhlíží Rogers nominaci na letní mistrovství světa. Do Severní Ameriky by potenciálně mohl vycestovat jako mistr Premier League.

Aston Villa ztrácí jen tři body na vedoucí Arsenal a bod na druhý Manchester City. Navíc má nejlepší formu v soutěži. „Tyto konverzace vytváří jen novináři. My o titulu nemluvíme. Jdeme od zápasu k zápasu,“ odmítl Rogers snít o mistrovské trofeji.

Naopak United po remíze 4:4 s Bournemouthem ztratili další cenné body v boji o Ligu mistrů.

„Myslím, že jsme dnes byli lepším týmem, ale měli jsme smůlu. Opravdu jsme odvedli skvělou práci, ale to si zítra nebude nikdo pamatovat, protože výsledek je jasný,“ mrzelo kouče „Rudých ďáblů“ Rúbena Amorima.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal17123231:1039
2Manchester City17121441:1637
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Liverpool1792628:2529
6Sunderland1776419:1727
7Manchester Utd.1775531:2826
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1765623:2223
12Brentford1772824:2523
13Tottenham1764726:2322
14Bournemouth1757526:2922
15Fulham1662823:2620
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest1653817:2518
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

