Útok mistrů v rozkladu. Nejdražší posila Liverpoolu dala gól, pak přišly obavy: zlomená noha?

Video placeholder
SESTŘIH: Tottenham - Liverpool 1:2. Isak s Wirtzem zařídili výhru Reds, domácí dohrávali v devíti • Zdroj: Canal+ Sport
Alexander Isak otevřel na Tottenhamu skóre, ale při gólové akci se vážně zranil
Alexander Isak otevřel na Tottenhamu skóre, ale při gólové akci se vážně zranil
Liverpool na hřišti Tottenhamu vybojoval tři body po výhře 2:1
Liverpool na hřišti Tottenhamu vybojoval tři body po výhře 2:1
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Velkou radost v liverpoolském táboře vystřídaly prakticky okamžitě obavy. Alexander Isak poslal obhájce anglického titulu v sobotním klání proti Tottenhamu (2:1) do vedení, jenže místo oslavy okamžitě ulehl na trávník s bolestivou grimasou. Podle zpráv z Ostrovů by pak nejdražší hráč v historii Premier League mohl být mimo i několik měsíců kvůli zlomenině.

Letní vymodlená posila je daleko za očekáváním. Švédský snajpr s cenovkou 145 milionů eur (3,5 miliardy korun) měl hodně pomalý rozjezd a v šestnáctém soutěžním zápase za Liverpool zapsal teprve třetí branku.

A jeho smolný start v novém dresu pokračuje. Pravděpodobně šlo o jeho poslední zásah na hodně dlouhou dobu. Proti Tottenhamu nastoupil Isak na začátku druhého poločasu a na place vydržel ani ne čtvrt hodiny.

Nejprve se skácel k zemi v 55. minutě, kdy inkasoval ránu do levého kolena. Po chvilce se postavil na nohy a za další minutu právě levou nohou otevřel skóre utkání. Místo radosti ovšem zůstal znovu ležet a se strachem v očích se držel za levou dolní končetinu.

Jen zlomek sekundy poté, co udeřil balon, mu totiž stoper Micky van de Ven při pokusu o obranný zákrok trefil právě levou nohu. Po několikaminutovém ošetření pak Isak odkulhal rovnou do kabiny. Gólový moment byl jeho poslední příspěvek v zápase. „Když dá hráč gól, zraní se a pak se ani nepokusí vrátit na hřiště, tak to většinou není dobré znamení,“ obával se hned po závěrečném hvizdu trenér Arne Slot.

Podle posledních informací to vypadá na nejhorší možný scénář. Na Anfieldu se podle serveru The Athletic obávají, že kanonýr utrpěl zlomeninu a bude mimo alespoň několik měsíců.

Útok mistrů v rozkladu

Po velkých letních nákupech je tak v nabitém zimním programu ofenziva Liverpoolu v hodně špatném stavu. Mohamed Salah se po rozepři s trenérem Slotem přesunul na Africký pohár národů a bude chybět ještě minimálně do konce kalendářního roku, ale jeho absence se může protáhnout i do druhé poloviny ledna.

Mimo hru pak zůstává také Cody Gakpo a ofenzivní linie Reds je pro hektické sváteční období značně oslabená. V následujících dvou týdnech Liverpool čeká Wolverhampton, Leeds, Fulham a Arsenal.

Výsledkově se přitom před klíčovým úsekem sezony mistři vyhrabali z nejhoršího. Po tragické sérii, kdy od konce září do listopadu prohráli devět z 12 soutěžních utkání, znovu sbírají důležité body. Nyní poprvé po třech měsících vyhrál ve dvou ligových utkáních po sobě a vyhoupl se zpět na pátou příčku tabulky Premier League.

„Naši hráči se zlepšují a zlepšuje se i celý tým. Nebyl to perfektní výkon, hlavně v posledních deseti minutách, ale odvezli jsme si body a posouváme se správným směrem,“ vyzdvihl kouč po zápase s Tottenhamem progres celého mužstva.

Udrží formu i bez absentujících ofenzivních hvězd?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal17123231:1039
2Manchester City17121441:1637
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Liverpool1792628:2529
6Sunderland1776419:1727
7Manchester Utd.1775531:2826
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1765623:2223
12Brentford1772824:2523
13Tottenham1764726:2322
14Bournemouth1757526:2922
15Fulham1662823:2620
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest1653817:2518
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

