Útok v rozkladu. Nejdražší posila Liverpoolu dala gól, pak přišly obavy: zlomená noha a operace
Velkou radost v liverpoolském táboře vystřídaly prakticky okamžitě obavy. Alexander Isak poslal obhájce anglického titulu v sobotním klání proti Tottenhamu (2:1) do vedení, jenže místo oslavy okamžitě ulehl na trávník s bolestivou grimasou. Následná vyšetření nepřinesla dobrou zprávu, Liverpool v pondělí večer oznámil, že Isak utrpěl zranění kotníku včetně fraktury lýtkové kosti. Není jasné, kdy se bude šestadvacetiletý hráč moci vrátit do hry, klub dobu předpokládané rekonvalescence neoznámil.
Letní vymodlená posila je daleko za očekáváním. Švédský snajpr s cenovkou 145 milionů eur (3,5 miliardy korun) měl hodně pomalý rozjezd a v šestnáctém soutěžním zápase za Liverpool zapsal teprve třetí branku.
A jeho smolný start v novém dresu pokračuje. Pravděpodobně šlo o jeho poslední zásah na hodně dlouhou dobu. Proti Tottenhamu nastoupil Isak na začátku druhého poločasu a na place vydržel ani ne čtvrt hodiny.
Nejprve se skácel k zemi v 55. minutě, kdy inkasoval ránu do levého kolena. Po chvilce se postavil na nohy a za další minutu právě levou nohou otevřel skóre utkání. Místo radosti ovšem zůstal znovu ležet a se strachem v očích se držel za levou dolní končetinu.
Jen zlomek sekundy poté, co udeřil balon, mu totiž stoper Micky van de Ven při pokusu o obranný zákrok trefil právě levou nohu. Po několikaminutovém ošetření pak Isak odkulhal rovnou do kabiny. Gólový moment byl jeho poslední příspěvek v zápase. „Když dá hráč gól, zraní se a pak se ani nepokusí vrátit na hřiště, tak to většinou není dobré znamení,“ obával se hned po závěrečném hvizdu trenér Arne Slot.
Špatný scénář se nakonec potvrdil, Isak utrpěl zlomeninu a teď je otázkou, jak dlouho bude svému týmu chybět.
Výsledkově se vyhrabali z nejhoršího
Po velkých letních nákupech je tak v nabitém zimním programu ofenziva Liverpoolu v hodně špatném stavu. Mohamed Salah se po rozepři s trenérem Slotem přesunul na Africký pohár národů a bude chybět ještě minimálně do konce kalendářního roku, ale jeho absence se může protáhnout i do druhé poloviny ledna.
Mimo hru pak zůstává také Cody Gakpo a ofenzivní linie Reds je pro hektické sváteční období značně oslabená. V následujících dvou týdnech Liverpool čeká Wolverhampton, Leeds, Fulham a Arsenal.
Výsledkově se přitom před klíčovým úsekem sezony mistři vyhrabali z nejhoršího. Po tragické sérii, kdy od konce září do listopadu prohráli devět z 12 soutěžních utkání, znovu sbírají důležité body. Nyní poprvé po třech měsících vyhrál ve dvou ligových utkáních po sobě a vyhoupl se zpět na pátou příčku tabulky Premier League.
„Naši hráči se zlepšují a zlepšuje se i celý tým. Nebyl to perfektní výkon, hlavně v posledních deseti minutách, ale odvezli jsme si body a posouváme se správným směrem,“ vyzdvihl kouč po zápase s Tottenhamem progres celého mužstva.
Udrží formu i bez absentujících ofenzivních hvězd?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31:10
|39
|2
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|6
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|7
Manchester Utd.
|17
|7
|5
|5
|31:28
|26
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|17
|7
|3
|7
|18:20
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Fulham
|17
|7
|2
|8
|24:26
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17:26
|18
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup