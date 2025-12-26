Anfield čeká emotivní duel: Liverpool vs. Wolves poprvé od smrti Joty, budou u toho jeho děti
V sobotu se v anglické fotbalové lize utkají bývalé týmy tragicky zesnulého Dioga Joty Liverpool a Wolverhampton a budou u toho i dva synové portugalského záložníka. Podle listu The Times budou chlapci Dinis a Duarte doprovázet na stadionu Anfield týmové maskoty. Jota zahynul na začátku července v 28 letech spolu se svým mladším bratrem při autonehodě, duel mezi Liverpoolem a Wolverhamponem bude od té doby prvním vzájemným soubojem jeho anglických zaměstnavatelů.
Do Wolverhamptonu Jota v roce 2017 nejprve odešel na hostování z Atlétika Madrid, později se stal jeho hráčem natrvalo. V roce 2020 podepsal pětiletou smlouvu s Liverpoolem. S „Reds“ získal letos mistrovský titul.
Jotova žena Rute Cardosová, s kterou se portugalský reprezentant oženil pouhých jedenáct dní před smrtí, se i se syny zúčastnili srpnových domácích zápasů Liverpoolu i Wolverhamptonu. V sobotu se oba týmy utkají poprvé spolu a odpolední duel budou provázet silné emoce.
„Ten pocit ze ztráty bude v sobotu samozřejmě obzvlášť silný. Je to poprvé, co se po jeho tragické smrti utkají Diogovy anglické týmy spolu,“ napsal v emotivním vzkazu fanouškům na klubovém webu trenér domácího Liverpoolu Arne Slot.
Jeho tým po zisku titulu zažívá průměrnou sezonu, kouč ale poukázal na soudržnost, kterou pozoroval několik posledních měsíců. „Tato schopnost držet při sobě byla při některých našich vzestupech a těch nejtvrdších pádech jednou z našich nejdůležitějších vlastností. Když se nad tím vším zamyslíme, tak to, co se stalo za posledních dvanáct měsíců, je horská dráha emocí,“ doplnil kouč aktuálně pátého týmu ligové tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31:10
|39
|2
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|6
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|7
Manchester Utd.
|17
|7
|5
|5
|31:28
|26
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|17
|7
|3
|7
|18:20
|24
|11
Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23:22
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Fulham
|17
|7
|2
|8
|24:26
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17:26
|18
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup