Anfield čeká emotivní duel: Liverpool vs. Wolves poprvé od smrti Joty, budou u toho jeho děti

Video placeholder
SESTŘIH: Tottenham - Liverpool 1:2. Isak s Wirtzem zařídili výhru Reds, domácí dohrávali v devíti • Zdroj: Canal+ Sport
Na Anfieldu se vzpomínalo na Dioga Jotu
Fanoušci Wolves uctili památku Dioga Joty
Jotova rodina se dočkala slibovaných peněz z Liverpoolu.
Jota se svou manželkou Rute.
Předzápasový program
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
V sobotu se v anglické fotbalové lize utkají bývalé týmy tragicky zesnulého Dioga Joty Liverpool a Wolverhampton a budou u toho i dva synové portugalského záložníka. Podle listu The Times budou chlapci Dinis a Duarte doprovázet na stadionu Anfield týmové maskoty. Jota zahynul na začátku července v 28 letech spolu se svým mladším bratrem při autonehodě, duel mezi Liverpoolem a Wolverhamponem bude od té doby prvním vzájemným soubojem jeho anglických zaměstnavatelů.

Do Wolverhamptonu Jota v roce 2017 nejprve odešel na hostování z Atlétika Madrid, později se stal jeho hráčem natrvalo. V roce 2020 podepsal pětiletou smlouvu s Liverpoolem. S „Reds“ získal letos mistrovský titul.

Jotova žena Rute Cardosová, s kterou se portugalský reprezentant oženil pouhých jedenáct dní před smrtí, se i se syny zúčastnili srpnových domácích zápasů Liverpoolu i Wolverhamptonu. V sobotu se oba týmy utkají poprvé spolu a odpolední duel budou provázet silné emoce.

„Ten pocit ze ztráty bude v sobotu samozřejmě obzvlášť silný. Je to poprvé, co se po jeho tragické smrti utkají Diogovy anglické týmy spolu,“ napsal v emotivním vzkazu fanouškům na klubovém webu trenér domácího Liverpoolu Arne Slot.

Jeho tým po zisku titulu zažívá průměrnou sezonu, kouč ale poukázal na soudržnost, kterou pozoroval několik posledních měsíců. „Tato schopnost držet při sobě byla při některých našich vzestupech a těch nejtvrdších pádech jednou z našich nejdůležitějších vlastností. Když se nad tím vším zamyslíme, tak to, co se stalo za posledních dvanáct měsíců, je horská dráha emocí,“ doplnil kouč aktuálně pátého týmu ligové tabulky.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal17123231:1039
2Manchester City17121441:1637
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Liverpool1792628:2529
6Sunderland1776419:1727
7Manchester Utd.1775531:2826
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1765623:2223
12Brentford1772824:2523
13Fulham1772824:2623
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1757526:2922
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest1753917:2618
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

