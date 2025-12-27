Předplatné

Liverpool - Wolves 2:1. Krejčí byl u další prohry. West Ham padl, výhry pro Arsenal i City

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Newcastle 1:0. Dorgu poslal Red Devils na páté místo • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Manchesteru United oslavují výhru nad Newcastlem
Radost fotbalistů Manchesteru United po vítězství
Fotbalisté Manchesteru United ve vánoční předehrávce Premier League proti Newcastlu
Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu
Manchester United vybojovali těsnou výhru nad Newcastlem
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (11)

Fotbalisté Arsenalu v 18. kole anglické ligy porazili doma Brighton 2:1 a dál vedou tabulku o dva body před Manchesterem City, který stejným výsledkem zvítězil na hřišti Nottinghamu. Wolverhampton podlehl domácímu Liverpoolu 1:2, Ladislav Krejčí odehrál za poražený tým celý zápas. Brentford i díky hattricku Kevina Schadeho doma zdolal Bournemouth 4:1.

Arsenal dominoval od úvodního hvizdu. Hosté z Brightonu mohli být o poločase rádi, že inkasovali jen ve 14. minutě z kopačky Ödegaarda, jenž se prosadil poprvé v sezoně. „Kanonýři“ pokračovali ve velké aktivitě i po změně stran a v 52. minutě vedli o dva góly poté, co po Riceově centru z rohového kopu si míč do vlastní sítě srazil Rutter. Čtyři z posledních šesti branek Arsenalu byly vlastní góly soupeře, což je stejně jako za předchozích 182 soutěžních tref dohromady.

Brighton snížil zásluhou Gómeze z ojedinělé akce, která ale vybudila hosty ke zlepšenému výkonu a v 77. minutě zabránil vyrovnání Minteha jen famózní zákrok brankáře Rayi. Pět minut před koncem měl šanci definitivně rozhodnout střídající Martinelli, z malého vápna ale překopl branku. Brighton z posledních pěti zápasů získal jen dva body.

Hrdinou „Citizens“ byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.

Nottingham je na posledním nesestupovém místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham, který podlehl doma Fulhamu 0:1. Tomáš Souček za United odehrál posledních sedm minut, jeho tým prohrál potřetí za sebou a z posledních sedmi kol získal jen tři body za remízy. Fulham vyhrál potřetí za sebou a poskočil na desáté místo.

První Wirtzův gól, hattrick pro Schadeho

Liverpool rozhodl „slepenými“ góly ve 41. a 42. minutě. Úspěšnými střelci byli Gravenberch a Wirtz, jenž zaznamenal první branku v dresu „Reds“ od letního přestupu z Leverkusenu. Wolverhampton zdramatizoval druhé dějství brankou Buena, vyrovnat se mu ale nepovedlo.

Svěřenci Arneho Slota zvítězili potřetí v řadě a jsou čtvrtí o tři body před Chelsea, která dnes přivítá třetí Aston Villu. „Vlci“ stále čekají na první ligový triumf a na záchranu ztrácejí 16 bodů.

Zápas byl prvním vzájemným soubojem týmů od tragické smrti Dioga Joty, který v obou klubech působil. Při nástupu mužstev doprovázeli kapitána Liverpoolu Van Dijka synové zesnulého portugalského reprezentanta Dinis a Duarte, v hledišti byla i vdova Rute Cardosová. Symbolicky ve 20. minutě, která připomínala číslo Jotova dresu, fanoušci skandovali hráčovo jméno.

Německý záložník Schade odstartoval své galapředstavení už v sedmé minutě, po vlastním gólu brankáře Petroviče zvýšil krátce po změně stran už na 3:0 a hattrick završil v nastavení. Ztrátu mezitím zmírnil nejlepší střelec Bournemouthu Semenyo, jenž se prosadil podeváté v sezoně.

Brentford se po druhé výhře za sebou posunul na osmé místo, Bournemouth čeká na tříbodový zisk už devět kol a z 15. místa má na zónu sestupu devítibodový náskok.

United v pátek udolali Newcastle

Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.

Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.

V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.

LIVE
10Detail
LIVE
12Detail
LIVE
21Detail
LIVE
41Detail
LIVE
00Detail
LIVE
01Detail
LIVE
21Detail
LIVE 1. kolo
00Tipsport1,73,75,2Detail
LIVE
--Tipsport2.813.162.83Detail
LIVE
--Tipsport2.243.413.48Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa17113327:1836
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1785429:1729
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brentford1882828:2626
10Fulham1882825:2626
11Everton1874718:2025
12Brighton1866626:2524
13Newcastle1865723:2323
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (11)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů