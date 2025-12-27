Liverpool - Wolves 2:1. Krejčí byl u další prohry. West Ham padl, výhry pro Arsenal i City
Fotbalisté Arsenalu v 18. kole anglické ligy porazili doma Brighton 2:1 a dál vedou tabulku o dva body před Manchesterem City, který stejným výsledkem zvítězil na hřišti Nottinghamu. Wolverhampton podlehl domácímu Liverpoolu 1:2, Ladislav Krejčí odehrál za poražený tým celý zápas. Brentford i díky hattricku Kevina Schadeho doma zdolal Bournemouth 4:1.
Arsenal dominoval od úvodního hvizdu. Hosté z Brightonu mohli být o poločase rádi, že inkasovali jen ve 14. minutě z kopačky Ödegaarda, jenž se prosadil poprvé v sezoně. „Kanonýři“ pokračovali ve velké aktivitě i po změně stran a v 52. minutě vedli o dva góly poté, co po Riceově centru z rohového kopu si míč do vlastní sítě srazil Rutter. Čtyři z posledních šesti branek Arsenalu byly vlastní góly soupeře, což je stejně jako za předchozích 182 soutěžních tref dohromady.
Brighton snížil zásluhou Gómeze z ojedinělé akce, která ale vybudila hosty ke zlepšenému výkonu a v 77. minutě zabránil vyrovnání Minteha jen famózní zákrok brankáře Rayi. Pět minut před koncem měl šanci definitivně rozhodnout střídající Martinelli, z malého vápna ale překopl branku. Brighton z posledních pěti zápasů získal jen dva body.
Hrdinou „Citizens“ byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
Nottingham je na posledním nesestupovém místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham, který podlehl doma Fulhamu 0:1. Tomáš Souček za United odehrál posledních sedm minut, jeho tým prohrál potřetí za sebou a z posledních sedmi kol získal jen tři body za remízy. Fulham vyhrál potřetí za sebou a poskočil na desáté místo.
První Wirtzův gól, hattrick pro Schadeho
Liverpool rozhodl „slepenými“ góly ve 41. a 42. minutě. Úspěšnými střelci byli Gravenberch a Wirtz, jenž zaznamenal první branku v dresu „Reds“ od letního přestupu z Leverkusenu. Wolverhampton zdramatizoval druhé dějství brankou Buena, vyrovnat se mu ale nepovedlo.
Svěřenci Arneho Slota zvítězili potřetí v řadě a jsou čtvrtí o tři body před Chelsea, která dnes přivítá třetí Aston Villu. „Vlci“ stále čekají na první ligový triumf a na záchranu ztrácejí 16 bodů.
Zápas byl prvním vzájemným soubojem týmů od tragické smrti Dioga Joty, který v obou klubech působil. Při nástupu mužstev doprovázeli kapitána Liverpoolu Van Dijka synové zesnulého portugalského reprezentanta Dinis a Duarte, v hledišti byla i vdova Rute Cardosová. Symbolicky ve 20. minutě, která připomínala číslo Jotova dresu, fanoušci skandovali hráčovo jméno.
Německý záložník Schade odstartoval své galapředstavení už v sedmé minutě, po vlastním gólu brankáře Petroviče zvýšil krátce po změně stran už na 3:0 a hattrick završil v nastavení. Ztrátu mezitím zmírnil nejlepší střelec Bournemouthu Semenyo, jenž se prosadil podeváté v sezoně.
Brentford se po druhé výhře za sebou posunul na osmé místo, Bournemouth čeká na tříbodový zisk už devět kol a z 15. místa má na zónu sestupu devítibodový náskok.
United v pátek udolali Newcastle
Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.
Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.
V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33:11
|42
|2
Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43:17
|40
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30:26
|32
|5
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|6
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|7
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brentford
|18
|8
|2
|8
|28:26
|26
|10
Fulham
|18
|8
|2
|8
|25:26
|26
|11
Everton
|18
|7
|4
|7
|18:20
|25
|12
Brighton
|18
|6
|6
|6
|26:25
|24
|13
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27:33
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18:28
|18
|18
West Ham
|18
|3
|4
|11
|19:36
|13
|19
Burnley
|18
|3
|3
|12
|19:34
|12
|20
Wolves
|18
|0
|2
|16
|10:39
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup