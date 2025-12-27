Předplatné

ONLINE: Liverpool - Wolves 2:1. Krejčí nechybí v základu, hraje také West Ham. Výhra City

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Newcastle 1:0. Dorgu poslal Red Devils na páté místo • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Manchesteru United oslavují výhru nad Newcastlem
Radost fotbalistů Manchesteru United po vítězství
Fotbalisté Manchesteru United ve vánoční předehrávce Premier League proti Newcastlu
Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu
Manchester United vybojovali těsnou výhru nad Newcastlem
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (7)

Sedmnáct zápasů a pouhé dva body. Nevídané trápení Wolverhamptonu v aktuální sezoně Premier League pokračuje, v povánočním 18. kole se navíc Ladislav Krejčí a spol. představí na hřišti úřadujících mistrů z Liverpoolu. Český reprezentant nechybí v základní sestavě. Kromě tohoto duelu se od 16:00 představí v akci také Arsenal, který hostí Brighton, či West Ham v londýnském derby proti Fulhamu. ONLINE přenosy ze zápasů Premier League sledujte na webu iSport.

LIVE
10Detail
LIVE
12Detail
LIVE 2. kolo
00Tipsport3,81,854,2Detail
LIVE 2. kolo
21Tipsport1,07960Detail
LIVE 2. kolo
21Tipsport1,071070Detail
LIVE 2. kolo
30Tipsport1,0160180Detail
LIVE 2. kolo
00Tipsport4,81,753,7Detail
LIVE
--Tipsport1.7844.61Detail
LIVE
--Tipsport2.83.192.82Detail
LIVE
--Tipsport2.233.43.49Detail

City přeskočil Arsenal, rozhodl Cherki

Manchester City zvítězil v Nottinghamu 2:1 a vede tabulku anglické fotbalové ligy o bod před Arsenalem. Ten se na první místo může vrátit hned po odpoledním utkání proti Brightonu.

Nottingham je na posledním nesestupovém 17. místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham. Tým Tomáše Součka odehrál o zápas méně.

Hrdinou „Citizens“ byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.

United v pátek udolali Newcastle

Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.

Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.

V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City18131443:1740
2Arsenal17123231:1039
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Manchester Utd.1885532:2829
6Liverpool1792628:2529
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1865723:2323
12Brentford1772824:2523
13Fulham1772824:2623
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1757526:2922
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (7)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů