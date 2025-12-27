Předplatné

ONLINE: Liverpool - Wolves. Krejčí nechybí v základu, hraje také West Ham. Výhra City

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Newcastle 1:0. Dorgu poslal Red Devils na páté místo • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Manchesteru United oslavují výhru nad Newcastlem
Radost fotbalistů Manchesteru United po vítězství
Fotbalisté Manchesteru United ve vánoční předehrávce Premier League proti Newcastlu
Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu
Manchester United vybojovali těsnou výhru nad Newcastlem
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Sedmnáct zápasů a pouhé dva body. Nevídané trápení Wolverhamptonu v aktuální sezoně Premier League pokračuje, v povánočním 18. kole se navíc Ladislav Krejčí a spol. představí na hřišti úřadujících mistrů z Liverpoolu. Český reprezentant nechybí v základní sestavě. Kromě tohoto duelu se od 16:00 představí v akci také Arsenal, který hostí Brighton, či West Ham v londýnském derby proti Fulhamu. ONLINE přenosy ze zápasů Premier League sledujte na webu iSport.

LIVE
10Detail
LIVE
12Detail
LIVE
--Tipsport1,335,659,48Detail
LIVE
--Tipsport3,733,232,22Detail
LIVE
--Tipsport2,443,483,03Detail
LIVE
--Tipsport2,323,63,13Detail
LIVE
--Tipsport1,246,6112,8Detail
LIVE
--Tipsport1.823.944.41Detail
LIVE
--Tipsport2.773.212.82Detail
LIVE
--Tipsport2.23.353.42Detail

City přeskočil Arsenal, rozhodl Cherki

Manchester City zvítězil v Nottinghamu 2:1 a vede tabulku anglické fotbalové ligy o bod před Arsenalem. Ten se na první místo může vrátit hned po odpoledním utkání proti Brightonu.

Nottingham je na posledním nesestupovém 17. místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham. Tým Tomáše Součka odehrál o zápas méně.

Hrdinou „Citizens“ byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.

United v pátek udolali Newcastle

Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.

Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.

V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City18131443:1740
2Arsenal17123231:1039
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Manchester Utd.1885532:2829
6Liverpool1792628:2529
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1865723:2323
12Brentford1772824:2523
13Fulham1772824:2623
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1757526:2922
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů