SESTŘIH: Man. United - Newcastle 1:0. Dorgu trefil těsnou výhru, Red Devils jsou pátí
Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.
Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.
V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31:10
|39
|2
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|6
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|7
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|17
|7
|3
|7
|18:20
|24
|11
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Fulham
|17
|7
|2
|8
|24:26
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17:26
|18
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup