SESTŘIH: Man. United - Newcastle 1:0. Dorgu trefil těsnou výhru, Red Devils jsou pátí

SESTŘIH: Manchester United - Newcastle 1:0. Dorgu poslal Red Devils na páté místo • Zdroj: Canal+ Sport
Radost fotbalistů Manchesteru United po vítězství
Fotbalisté Manchesteru United ve vánoční předehrávce Premier League proti Newcastlu
Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu
Manchester United vybojovali těsnou výhru nad Newcastlem
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.

Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.

V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal17123231:1039
2Manchester City17121441:1637
3Aston Villa17113327:1836
4Chelsea1785429:1729
5Manchester Utd.1885532:2829
6Liverpool1792628:2529
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brighton1766525:2324
10Everton1773718:2024
11Newcastle1865723:2323
12Brentford1772824:2523
13Fulham1772824:2623
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1757526:2922
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest1753917:2618
18West Ham17341019:3513
19Burnley17321219:3411
20Wolves1702159:372
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

