SESTŘIHY: Krejčí byl u další prohry Wolves. West Ham padl, výhry pro Arsenal i City

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Fulham 0:1. Souček odehrál deset minut, domácí ale padli • Zdroj: Canal+ Sport
Ladislav Krejčí se na Anfieldu dostal mimojiné do souboje s Alexisem Mac Allisterem
Ladislav Krejčí se na Anfieldu dostal mimojiné do souboje s Alexisem Mac Allisterem
Liverpoolský kapitán Virgil van Dijk přivedl svůj tým na hřiště ve společnosti dětí Dioga Joty
Fotbalisté Manchesteru United oslavují výhru nad Newcastlem
Liverpoolský kapitán Virgil van Dijk přivedl svůj tým na hřiště ve společnosti dětí Dioga Joty
Radost fotbalistů Manchesteru United po vítězství
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (16)

Fotbalisté Arsenalu v 18. kole Premier League porazili doma Brighton 2:1 a dál vedou tabulku o dva body před Manchesterem City, který stejným výsledkem zvítězil na hřišti Nottinghamu. Třetí Aston Villa po obratu porazila Chelsea brankami střídajícího Ollieho Watkinse rovněž 2:1 a prodloužila vítěznou sérii na 11 soutěžních zápasů. A stejným poměrem branek zdolal i mistrovský Liverpool doma Wolverhampton s Ladislavem Krejčím a posunul se na čtvrté místo před Chelsea. Brentford i díky hattricku Kevina Schadeho doma zdolal Bournemouth 4:1.

Arsenal dominoval od úvodního hvizdu. Hosté z Brightonu mohli být o poločase rádi, že inkasovali jen ve 14. minutě z kopačky Ödegaarda, jenž se prosadil poprvé v sezoně. „Kanonýři“ pokračovali ve velké aktivitě i po změně stran a v 52. minutě vedli o dva góly poté, co po Riceově centru z rohového kopu si míč do vlastní sítě srazil Rutter. Čtyři z posledních šesti branek Arsenalu byly vlastní góly soupeře, což je stejně jako za předchozích 182 soutěžních tref dohromady.

Brighton snížil zásluhou Gómeze z ojedinělé akce, která ale vybudila hosty ke zlepšenému výkonu a v 77. minutě zabránil vyrovnání Minteha jen famózní zákrok brankáře Rayi. Pět minut před koncem měl šanci definitivně rozhodnout střídající Martinelli, z malého vápna ale překopl branku. Brighton z posledních pěti zápasů získal jen dva body.

Video placeholder
SESTŘIH: Chelsea - Aston Villa 1:2. Blues doma utrpěli porážku, Watkins duel otočil • Canal+ Sport

Hrdinou „Citizens“ byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.

Nottingham je na posledním nesestupovém místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham, který podlehl doma Fulhamu 0:1. Tomáš Souček za United odehrál posledních sedm minut, jeho tým prohrál potřetí za sebou a z posledních sedmi kol získal jen tři body za remízy. Fulham vyhrál potřetí za sebou a poskočil na desáté místo.

Chelsea poslal ve 37. minutě do vedení Joao Pedro a šestým gólem se osamostatnil v čele týmových střelců. Aston Villa po hodině hry oživila hru trojnásobným střídáním a hned po čtyřech minutách vyrovnal jeden z náhradníků Watkins. Devětadvacetiletý anglický útočník pak šest minut před koncem dokonal obrat. Jeho tým díky tomu zůstal tři body za Arsenalem. Chelsea ztratila body popáté z posledních šesti kol a stálo ji to místo v první čtyřce.

První Wirtzův gól, hattrick pro Schadeho

Liverpool rozhodl „slepenými“ góly ve 41. a 42. minutě. Úspěšnými střelci byli Gravenberch a Wirtz, jenž zaznamenal první branku v dresu „Reds“ od letního přestupu z Leverkusenu. Wolverhampton zdramatizoval druhé dějství brankou Buena, vyrovnat se mu ale nepovedlo.

Svěřenci Arneho Slota zvítězili potřetí v řadě a jsou čtvrtí o tři body před Chelsea, která dnes přivítá třetí Aston Villu. „Vlci“ stále čekají na první ligový triumf a na záchranu ztrácejí 16 bodů.

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Wolverhampton 2:1. Krize „Vlků“ stále trvá, Krejčí u další prohry • Canal+ Sport

Zápas byl prvním vzájemným soubojem týmů od tragické smrti Dioga Joty, který v obou klubech působil. Při nástupu mužstev doprovázeli kapitána Liverpoolu Van Dijka synové zesnulého portugalského reprezentanta Dinis a Duarte, v hledišti byla i vdova Rute Cardosová. Symbolicky ve 20. minutě, která připomínala číslo Jotova dresu, fanoušci skandovali hráčovo jméno.

Německý záložník Schade odstartoval své galapředstavení už v sedmé minutě, po vlastním gólu brankáře Petroviče zvýšil krátce po změně stran už na 3:0 a hattrick završil v nastavení. Ztrátu mezitím zmírnil nejlepší střelec Bournemouthu Semenyo, jenž se prosadil podeváté v sezoně.

Brentford se po druhé výhře za sebou posunul na osmé místo, Bournemouth čeká na tříbodový zisk už devět kol a z 15. místa má na zónu sestupu devítibodový náskok.

United v pátek udolali Newcastle

Fotbalisté Manchesteru United porazili v předehrávce 18. kola anglické ligy 1:0 Newcastle a posunuli se na páté místo tabulky se stejným bodovým ziskem, jako má čtvrtá Chelsea a šestý Liverpool. Jediný gól utkání vstřelil ve 24. minutě Patrick Dorgu.

Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastle Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.

V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjmanin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky. Newcastle nevyhrál třetí zápas za sebou a zůstal jedenáctý.

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Newcastle 1:0. Dorgu poslal Red Devils na páté místo • Canal+ Sport

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal18133233:1142
2Manchester City18131443:1740
3Aston Villa18123329:1939
4Liverpool18102630:2632
5Chelsea1885530:1929
6Manchester Utd.1885532:2829
7Sunderland1776419:1727
8Crystal Palace1775521:1926
9Brentford1882828:2626
10Fulham1882825:2626
11Everton1874718:2025
12Brighton1866626:2524
13Newcastle1865723:2323
14Tottenham1764726:2322
15Bournemouth1857627:3322
16Leeds1754824:3119
17Nottingham Forest18531018:2818
18West Ham18341119:3613
19Burnley18331219:3412
20Wolves18021610:392
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (16)

