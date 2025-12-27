Proč byly v Anglii chudé fotbalové Vánoce? Kvůli UEFA i vytížení. Neuvěřitelné, říká legenda
Fotbaloví fanatici tu tradici dobře znají. Oslaví Vánoce, s rodinou stráví ještě Boží hod, ale hned 26. prosince zapínají televizi, protože je čeká celodenní porce zábavy. Premier League jako jediná z top soutěží jede i přes svátky a právě zmíněný tzv. Boxing Day během šestadvacátého prosince je milovanou tradicí nejen na Ostrovech. Respektive, byl. Letos poprvé od osmdesátých let nabídl pouhý jeden zápas. „Nemůžu tomu uvěřit,“ posteskl si nejlepší střelec soutěže Alan Shearer.
O tom, že v zimě přijde drastická změna, se fanoušci dozvěděli už v půlce října. Až v praxi ale nyní Anglii dohnalo, o co doopravdy přišla, což lze poznat i z rozčarování na sociálních sítích. Na první povánoční zápas si fanoušci museli počkat až do 21:00, kdy se střetl Manchester United s Newcastlem (1:0). Přitom desítky let bylo naprostou normou, že se na Boxing Day, tedy 26. prosince, odehraje minimálně 8 zápasů (do roku 2020 se dokonce vždy hrálo 10 utkání, tedy celé kolo).
„Nedokážu uvěřit tomu, že to je jen jeden zápas. Ani si nepamatuju, kdy jsem měl naposledy na Boxing Day volno. Je to zvláštní. Kam svět spěje? Jistě, zbytek Evropy jako Španělsko či Německo mají volno, ale já celý svůj život znal jen to, že na svátky se hraje fotbal. Pro sport v této zemi je to důležitá věc,“ povzdechl si nejlepší střelec historie Premier League a televizní expert Alan Shearer pro Betfair.
Kritika se objevila i na sociálních sítích. Jak nyní, tak už při ohlášení změny kvůli samotnému utkání, které bylo na Boxing Day přiřazeno. „Newcastle na Old Trafford, pro fanoušky nejdelší výjezd v celém kole, a je zařazen na večerní program Boxing Day. Bezohledné,“ stojí v prohlášení The Football Supporter’s Association (Asociace fotbalových fanoušků). O tom, že je ztráta tradice smutná, mluvily i kapacity jako Harry Redknapp či Arséne Wenger.
Nepomohlo, že Boxing Day připadl na pátek
Ale proč k ní vlastně dochází? Je to celkem jednoduché. Rozšíření soutěží UEFA, které zároveň doprovázejí protichůdné tlaky na snížení vytížení fotbalistů. „Tyto změny vedly k revizi domácího rozpisu zápasů i FA Cupu, tím i snížení zápasů na Boxing Day, což mělo dopad na tuto důležitou anglickou tradici,“ stojí ve vyjádření Premier League.
„Z Premier League se tím stala soutěž, která se musí odehrát za 33 víkendů, což je méně než v předchozích letech. I přesto, že má soutěž 38 kol už od roku 1995,“ doplňuje s tím, že rozpisu nepomohl fakt, že Boxing Day připadl na pátek. Do toho se liga klubům zavázala, aby v rámci prosince žádný celek nehrál dvě utkání méně než 60 hodin po sobě. Z čehož logicky vyšlo řešení roztáhnout Boxing Day na celý víkend.
Bude to takhle už napořád? Rozšířená Liga mistrů i Evropská liga tu stále budou, stejně tak mistrovství světa klubů na konci sezony. „Můžeme vás ujistit, že příští rok bude na Boxing Day více zápasů, jelikož jeho datum připadá na sobotu,“ slibuje Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31:10
|39
|2
Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41:16
|37
|3
Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27:18
|36
|4
Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29:17
|29
|5
Manchester Utd.
|18
|8
|5
|5
|32:28
|29
|6
Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28:25
|29
|7
Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19:17
|27
|8
Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21:19
|26
|9
Brighton
|17
|6
|6
|5
|25:23
|24
|10
Everton
|17
|7
|3
|7
|18:20
|24
|11
Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23:23
|23
|12
Brentford
|17
|7
|2
|8
|24:25
|23
|13
Fulham
|17
|7
|2
|8
|24:26
|23
|14
Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26:23
|22
|15
Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26:29
|22
|16
Leeds
|17
|5
|4
|8
|24:31
|19
|17
Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17:26
|18
|18
West Ham
|17
|3
|4
|10
|19:35
|13
|19
Burnley
|17
|3
|2
|12
|19:34
|11
|20
Wolves
|17
|0
|2
|15
|9:37
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup